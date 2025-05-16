Что известно о переговорах Украины и РФ в Стамбуле: все подробности

В Турции сегодня, 16 мая ожидаются переговоры России и Украины, которые не состоялись вчера. Но возникает вопрос, удастся ли достичь прогресса, в частности по прекращению огня, поскольку даже состав российской делегации уже вызывает сомнения.

Все, что известно о переговорах Украины и РФ на данный момент - в материале РБК-Украина ниже.

Главное:

Кто и с кем сегодня будет говорить в Стамбуле?

Когда ожидаются переговоры в Стамбуле?

Кто будет представлять делегации сторон?

Что именно хочет обсудить украинская и российская стороны?

Кто будет в качестве медиаторов?

Последняя информация на этот момент:

10:51

Украинский МИД объявил, что в Стамбуле начинаются трехсторонние переговоры делегаций Украины, США и Турции.

10:45

В Стамбуле состоялась встреча с участием представителей Украины, США, Франции, Германии и Британии,

Как сообщил РБК-Украина информированный собеседник, в Стамбуле завершилась встреча главы ОП Андрея Ермака, министра иностранных дел Андрея Сибиги и министра обороны Рустема Умерова с советниками по нацбезопасности Франции, Германии и Великобритании, а также со спецпредставителем США Китом Келлогом.

10:35

Госсекретарь США Марко Рубио прибыл в Стамбул накануне переговоров между Украиной и РФ, передает турецкое издание Anadolu.

Напомним, ранее он заявлял, что не будет участвовать в переговорах Украины и РФ из-за низкого уровня российской делегации.

10:24

СМИ узнали, кто будет представлять США на переговорах в Стамбуле

До этого времени его имя не было среди тех, кто может быть представителем США на российско-украинских переговорах. Reuters со ссылкой на спикера Госдепартамента пишет, что от американской стороны будет директор по вопросам политического планирования Государственного департамента США Майкл Антон.

Фото: директор по политическому планированию Госдепартамента США Майкл Антон (state.gov)

Что известно о форматах переговоров

Заранее о времени начала переговоров ни одна из сторон не сообщала. Впрочем, глава российской делегации Владимир Мединский сказал, что российская сторона будет ждать украинских официальных лиц с 10:00 для встречи.

Ожидается, что она пройдет во дворце Долмабахче на берегу Босфора. Украинская делегация должна была прибыть в Стамбул из Анкары накануне поздно вечером. Впрочем, стоит заметить, что форматы переговоров ожидаются разные.

Так, турецкое издание Anadolu написало, что переговоры в Стамбуле запланированы на сегодня в 10:45 и 12:30. Сначала будет встреча в формате: Украина - США - Турция, а затем Украина - Россия - Турция.

Однако, по словам источника Reuters, "не известно, будет ли четырехсторонний формат", который включает США, Россию, Украину и Турцию. Хотя, по словам президента Владимира Зеленского, который вчера дал пресс-конференцию в Анкаре, американская и турецкая стороны будут привлечены к переговорам Украины и РФ как медиаторы. Кто будет представлять Украину Отметим, что вчера указом президента сформирована делегация для участия в переговорном процессе 15-16 мая с международными партнерами - делегациями Турции и США. А также с представителями Российской Федерации. Украинскую делегацию в Стамбуле возглавил министр обороны Рустем Умеров. Также в нее вошли: первый заместитель главы МИД Сергей Кислица;

заместитель председателя СБУ Александр Поклад;

первый заместитель главы Службы внешней разведки Олег Луговский;

заместитель начальника Генштаба ВСУ Алексей Шевченко;

заместитель начальника ГУР Вадим Скибицкий;

заместитель начальника штаба Командования Воздушных Сил Евгений Шинкарев;

заместитель начальника штаба Командования ВМС Александр Дьяков;

начальник управления международного и операционного права Центрального юридического управления Генштаба ВСУ Алексей Маловацкий;

старший офицер Главного оперативного управления Генштаба Александр Шерихов;

офицер протокола Аппарата обеспечения служебной деятельности главнокомандующего ВСУ Георгий Кузьмичев;

советник главы Офиса президента Александр Бевз.

При этом, согласно указу, глава делегации может вносить по согласованию с президентом Украины изменения в состав делегации Украины.

Также Умеров уполномочен привлекать в установленном порядке для обеспечения работы делегации Украины работников государственных органов, предприятий, учреждений, организаций по согласованию с их руководителями, научных советников и экспертов.

Сам Зеленский не будет в Стамбуле ввиду того, что глава Кремля Владимир Путин не прилетел на переговоры. Как сообщалось, украинский лидер из Турции прибыл в Албанию на саммит Европейского политического сообщества.

Кто в российской делегации

Российский состав делегации, который долго держал в тайне Кремль, оказался низким по своему уровню. Возглавил ее помощник Путина Владимир Мединский, который представлял уже РФ на переговорах в 2022 году. Также в списке:

заместитель главы МИД РФ Михаил Галузин;

начальник Главного управления Генштаба России Игорь Костюков;

заместитель министра обороны РФ по международному сотрудничеству Александр Фомин.

Кроме того, Кремль утвердил и состав так называемых "экспертов" для переговоров, среди них:

первый заместитель начальника управления информации Генерального штаба ВС РФ Александр Зорин;

заместитель начальника Управления главы Кремля по государственной деятельности в гуманитарной сфере Елена Подобреевская;

директор Второго департамента стран СНГ МИД России Алексей Полищук;

заместитель начальника Главного управления международного военного сотрудничества Минобороны Виктор Шевцов.

Состав российской делегации вчера вызвал волну критики ввиду того, что лица, представляющие РФ в Стамбуле, не имеют достаточного мандата или политического веса для принятия тех или иных решений.

Зеленский вчера заявил, что Украина представлена на переговорах в Турции на высоком уровне, тогда как "уровень русских больше похоже на бутафорский". А глава МИД Эстонии Маргус Тсахкна считает, что состав делегации РФ на переговорах является "пощечиной по лицу" для Украины и союзников по НАТО.

Тем не менее президент Украины объяснил, что из уважения к президентам Трампу и Эрдогану, он все же принял решение направить украинскую делегацию на переговоры с Россией.

Государственный секретарь США Марко Рубио уже заявил, что не возлагает больших надежд на встречу в переговорах между делегациями Украины и РФ, которая прислала "переговорную группу низшего уровня".

По его словам, прорыва не будет, пока не состоится личная встреча президента Трампа с российским диктатором Владимиром Путиным.

Другие стороны

Также известно, что в Стамбуле будет находиться Рубио, но он не будет участвовать в переговорах с представителями страны-агрессора, поскольку Кремль прислал группу низкого уровня.

Вместо этого он встретится с украинской делегацией, а также с главой МИД Украины Андреем Сибигой и турецкими коллегами.

Также, как ожидается, от США в Стамбуле будут присутствовать спецпосланники американского президента - Стив Уиткофф и Кит Келлог.

Рубио предполагает, что переговоры будут проходить между Украиной и Россией с представителями Турции, а также "с кем-то" из команды США или членов американской команды "на соответствующем уровне".

Что хотят обсудить Украина и РФ

По словам Зеленского, основная цель переговоров в Стамбуле - прекращение огня, для обсуждения которого украинская делегация имеет мандат. Если бесспорного прекращения огня удастся достичь на уровне технических групп, то, по мнению президента, можно обойтись без встречи на уровне лидеров.

Как писало WSJ со ссылкой на неназванных украинских чиновников, Украина в случае встречи с российской командой намерена лишь обсудить то, как ввести и контролировать безусловное 30-дневное прекращение огня, предложенное администрацией Трампа.

Глава делегации РФ Мединский в свою очередь заявил, что российская сторона рассматривает переговоры в Стамбуле "как продолжение переговоров 2022 года". По его словам, вчера Путин провел совещание, на котором "поставил задачи и определил переговорную позицию РФ".

"Делегация настроена на конструктивный лад, на поиск возможных решений и точек соприкосновения. Задача прямых переговоров с украинской стороной рано или поздно выйти на установление долгосрочного мира, устранив базовые первопричины конфликта", - сказал он.

Мединский добавил, что делегация РФ якобы "имеет все необходимые компетенции" и "полномочия" для ведения переговоров.