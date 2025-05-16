ЕС хочет удвоить поставки артснарядов в Украину в 2025 году
Европейский союз (ЕС) планирует удвоить поставки боеприпасов крупного калибра Украине в течение текущего года.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на председателя Военного комитета Европейского союза (ЕС) Роберта Бригера, которого цитирует Euronews.
Заявление Бригера прозвучало после встречи руководителей оборонных служб ЕС, которая состоялась в Брюсселе.
"Цель состоит в том, чтобы доставить 2 миллиона боеприпасов крупного калибра в вашу страну (Украину, - ред.) в течение текущего года. То есть речь идет об удвоении количества, которое было поставлено в прошлом году", - заявил он.
По словам Бригера, ЕС будет поощрять страны-члены производить и закупать больше боеприпасов, чтобы реализовать эту цель.
"Мы пытаемся поощрять страны-члены закупать больше, производить еще больше, используя контракты, заключенные Европейским оборонным агентством. Но мы также выдвигаем новые инициативы, то ли финансовые, то ли через интенсификацию сотрудничества с оборонной промышленностью Украины", - пояснил председатель Военного комитета ЕС.
Помощь Украине со стороны ЕС
После начала полномасштабного вторжения ЕС активно поддерживает Украину: от экономической и бюджетной помощи до гуманитарных проектов и восстановления разрушенной инфраструктуры.
Одновременно с финансовой поддержкой Брюссель вводит санкции против России, ограничивая ей доступ к мировым рынкам, технологиям и финансовым ресурсам.
По словам верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Каи Каллас, Европейский союз сегодня обеспечивает более половины потребностей Украины в боеприпасах. Также она заявляла, что союз может передать Киеву 2 млн артиллерийских снарядов до конца текущего года.
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