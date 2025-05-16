ua en ru
Пт, 16 мая News Daily Styler Travel
Война в Украине Зеленский заявления Мирные переговоры Дональд Трамп
News Новости Украины Война в Украине Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Авто Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Travel
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Контакты Команда О компании Редакционная политика

ЕС хочет удвоить поставки артснарядов в Украину в 2025 году

Пятница 16 мая 2025 15:55
UA EN RU
ЕС хочет удвоить поставки артснарядов в Украину в 2025 году Фото: Роберт Бригер, председатель Военного комитета Европейского союза (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Европейский союз (ЕС) планирует удвоить поставки боеприпасов крупного калибра Украине в течение текущего года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на председателя Военного комитета Европейского союза (ЕС) Роберта Бригера, которого цитирует Euronews.

Заявление Бригера прозвучало после встречи руководителей оборонных служб ЕС, которая состоялась в Брюсселе.

"Цель состоит в том, чтобы доставить 2 миллиона боеприпасов крупного калибра в вашу страну (Украину, - ред.) в течение текущего года. То есть речь идет об удвоении количества, которое было поставлено в прошлом году", - заявил он.

По словам Бригера, ЕС будет поощрять страны-члены производить и закупать больше боеприпасов, чтобы реализовать эту цель.

"Мы пытаемся поощрять страны-члены закупать больше, производить еще больше, используя контракты, заключенные Европейским оборонным агентством. Но мы также выдвигаем новые инициативы, то ли финансовые, то ли через интенсификацию сотрудничества с оборонной промышленностью Украины", - пояснил председатель Военного комитета ЕС.

Помощь Украине со стороны ЕС

После начала полномасштабного вторжения ЕС активно поддерживает Украину: от экономической и бюджетной помощи до гуманитарных проектов и восстановления разрушенной инфраструктуры.

Одновременно с финансовой поддержкой Брюссель вводит санкции против России, ограничивая ей доступ к мировым рынкам, технологиям и финансовым ресурсам.

По словам верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Каи Каллас, Европейский союз сегодня обеспечивает более половины потребностей Украины в боеприпасах. Также она заявляла, что союз может передать Киеву 2 млн артиллерийских снарядов до конца текущего года.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Евросоюз Война в Украине Помощь Украине
NEWS
Что известно о переговорах Украины и РФ в Стамбуле: все подробности
Что известно о переговорах Украины и РФ в Стамбуле: все подробности
DAILY
Польша идет на выборы. Кто станет новым президентом и как это повлияет на Украину
Роман Коткорреспондент РБК-Украина Польша идет на выборы. Кто станет новым президентом и как это повлияет на Украину