Новый обмен пленными с Россией: Умеров анонсировал подготовку формата "1000 на 1000"

Украина готовится к масштабному обмену пленными с Россией в формате "1000 на 1000". Точная дата уже определена.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра обороны Украины Рустема Умерова в эфире телемарафона.

Умеров сообщил, что в ближайшее время может пройти обмен пленными с Россией в формате "1000 на 1000".

"Мы знаем дату, но пока не будем говорить ее", - сказал министр обороны.

Министр также пояснил, что сначала стороны планируют обменяться пленными, а после этого станет известно, что будет следующим этапом.