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Новый обмен пленными с Россией: Умеров анонсировал подготовку формата "1000 на 1000"

Украина, Пятница 16 мая 2025 16:36
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Новый обмен пленными с Россией: Умеров анонсировал подготовку формата "1000 на 1000" Фото: министр обороны Украины Рустем Умеров (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

Украина готовится к масштабному обмену пленными с Россией в формате "1000 на 1000". Точная дата уже определена.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра обороны Украины Рустема Умерова в эфире телемарафона.

Умеров сообщил, что в ближайшее время может пройти обмен пленными с Россией в формате "1000 на 1000".

"Мы знаем дату, но пока не будем говорить ее", - сказал министр обороны.

Министр также пояснил, что сначала стороны планируют обменяться пленными, а после этого станет известно, что будет следующим этапом.

Переговоры в Стамбуле

Заметим, что данное заявление министра прозвучало после встречи украинской и российской делегации в Стамбуле.

Встреча такого уровня стала первым прямым контактом между странами за последние три года.

Подробнее о том, как проходили переговоры в Стамбуле, можно узнать в материале РБК-Украина.

Обмен пленными

Напомним, что 6 мая состоялся большой обмен пленными между Украиной и Россией. В результате него было освобождено 205 украинских военных.

Напомним, по данным Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными, с начала полномасштабной войны из российского плена было освобождено более 4000 военнопленных и гражданских.

Ранее прошел также обмен пленными в канун Пасхи, 19 апреля, тогда из российского плена освободили 277 защитников.

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Украина Рустем Умеров Обмен пленными Война России против Украины
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