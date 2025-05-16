Экс-посол США в Украине назвала причину своей отставки: при чем здесь Трамп

Бывший посол США в Украине Бриджит Бринк подала в отставку из-за "невозможности добросовестно выполнять государственную политику" американского президента Дональда Трампа. В частности, из-за его давления на Украину, а не на Россию.

Как сообщает РБК-Украина , об этом Бриджит Бринк написала в колонке для издания Detroit Free Press .

По словам Бринк, работа послом в Украине была "самой тяжелой" в ее жизни.

Она отметила, что уважает "право и обязанность президента определять внешнюю политику США" - при надлежащем контроле со стороны Конгресса.

"Роль дипломатической службы США заключается в реализации этой политики. К сожалению, с самого начала администрации Трампа политика заключалась в оказании давления на жертву, Украину, а не на агрессора, Россию. Поэтому я не могла добросовестно выполнять политику администрации и считала своим долгом уйти в отставку", - рассказала экс-посол.

Бринк отметила, что не может "стоять в стороне, когда страна подвергается вторжению, демократия подвергается бомбардировкам, а гибель детей остается безнаказанной".

"Я считаю, что единственный способ обеспечить интересы США - это отстаивать демократию и противостоять автократам. Мир любой ценой - это вовсе не мир, а умиротворение. И история снова и снова учит нас, что умиротворение не приводит к безопасности, защищенности или процветанию. Оно приводит к новым войнам и страданиям", - подчеркнула она.

Экс-посол добавила, что мир еще не видел "такого систематического, такого масштабного и такого ужасного насилия в Европе со времен Второй мировой войны".

Бринк подчеркнула, что война России против Украины имеет значение для США, поскольку "то, как мы справимся с этой войной, о многом скажет как нашим друзьям, так и врагам".

"И если Путин добьется успеха, это станет сигналом для Китая, который подорвет баланс безопасности в Азии и во всем мире. Это будет иметь глубокие последствия для безопасности, защищенности и процветания Америки", - подчеркнула она.

По словам Бринк, "Америка, которую я люблю, та, которой служили наши деды, никогда не стояла бы в стороне и не позволила бы таким ужасам произойти".

"Когда Америка не возглавляет свободный мир, под угрозой оказывается наш собственный успех как нации. Я больше не являюсь американским дипломатом, но никогда не перестану верить в необходимость американского лидерства для обеспечения нашего будущего и предоставления надежды и возможностей каждому американцу и многим другим людям во всем мире", - отметила она.