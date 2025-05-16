Дания готовит 26-й пакет военной помощи для Украины, - Зеленский

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram президента Украины Владимира Зеленского.

Как рассказал Зеленский, сегодня он провел встречу с премьер-министром Дании Метте Фредериксен.

"Говорили о продолжении военной поддержки и прямых инвестиций в украинский ОПК. Дания - одна из лидеров в поддержке нашего государства и готовит уже 26-й пакет военной помощи для Украины. Эта поддержка помогает защищать жизнь. Очень ценим это", - сообщил президент.

Зеленский и Фредериксен также пообщались о переговорах в Стамбуле, координации дипломатических усилий с США и партнерами Европы.

"Есть общее видение, что давление на Россию важно в случае ее отказа от прекращения огня", - отметил глава государства.

Он добавил, что в июле этого года Дания начнет председательство в Совете ЕС. Украина рассчитывает на поддержку в европейской интеграции. Это также обсудили это во время встречи.

"Спасибо правительству и всему народу Дании за все проявления помощи для нашего государства, за непоколебимую поддержку наших людей", - подчеркнул Зеленский.