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Дания готовит 26-й пакет военной помощи для Украины, - Зеленский

Пятница 16 мая 2025 21:54
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Дания готовит 26-й пакет военной помощи для Украины, - Зеленский Архивное фото: Метте Фредериксен и Владимир Зеленский (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Татьяна Степанова

Дания продолжает оказывать военную помощь Украине. Страна уже готовит 26-й пакет поддержки для ВСУ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram президента Украины Владимира Зеленского.

Как рассказал Зеленский, сегодня он провел встречу с премьер-министром Дании Метте Фредериксен.

"Говорили о продолжении военной поддержки и прямых инвестиций в украинский ОПК. Дания - одна из лидеров в поддержке нашего государства и готовит уже 26-й пакет военной помощи для Украины. Эта поддержка помогает защищать жизнь. Очень ценим это", - сообщил президент.

Зеленский и Фредериксен также пообщались о переговорах в Стамбуле, координации дипломатических усилий с США и партнерами Европы.

"Есть общее видение, что давление на Россию важно в случае ее отказа от прекращения огня", - отметил глава государства.

Он добавил, что в июле этого года Дания начнет председательство в Совете ЕС. Украина рассчитывает на поддержку в европейской интеграции. Это также обсудили это во время встречи.

"Спасибо правительству и всему народу Дании за все проявления помощи для нашего государства, за непоколебимую поддержку наших людей", - подчеркнул Зеленский.

Помощь Украине от Дании

Напомним, в апреле Дания выделила новый пакет военной помощи Украине на 6,7 млрд датских крон (995 млн долларов). Помощь будет выделяться в течение 2025 - 2027 годов.

Главными элементами нового пакет помощи стали противовоздушная оборона, артиллерия и финансовая поддержка Военно-воздушных сил.

Также в марте Министерство обороны Дании заявило о намерении выделить почти 40 млн евро на инновационный фонд, который поддержит потребность Украины в быстром технологическом развитии на поле боя.

Кроме того, недавно сообщалось, что Дания выделит более 42 млн евро на артиллерийские боеприпасы для Украины. Снаряды будут закупать через Эстонию.

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