У Сибиги подтвердили недопустимые требования России в Стамбуле: что известно

Во время переговоров в Стамбуле российская делегация выдвинула ряд недопустимых требований, которые не отвечают интересам Украины. Украина же сохранила твердую позицию.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление спикера Министерства иностранных дел Украины Георгия Тихого в эфире телемарафона.

"Я знаю, что это очень интересно для многих репортеров, но я не могу, конечно, по сути ответить, потому что это будет некорректно с дипломатической точки зрения. Я могу сказать, что действительно был ряд требований с российской стороны, которые были недопустимыми для украинской делегации", - пояснил Тихий.

По его словам, Украина держалась своей позиции, вела свою линию и возвращала обсуждение к тем пунктам, которые важны для Украины.

"То, что реально достичь. И если нам удалось договориться хотя бы по одной позиции, обмена тысячу на тысячу, то это уже очень важно, потому что это сделает счастливыми по меньшей мере тысячу украинских семей", - отметил он.

Тихий отметил, что это достижение украинской делегации.

"Я думаю, мы должны поблагодарить за это тех людей, которые только что выступили перед вами, потому что это действительно важный результат для Украины", - подытожил он.