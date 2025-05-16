РФ во время переговоров в Стамбуле угрожала захватить Харьков и Сумы, - The Economist

Российская делегация во время переговоров в Стамбуле угрожала захватить еще две области Украины - Харьковскую и Сумскую.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на корреспондента The Economist Оливера Кэрролла в соцсети Х .

"Один хорошо осведомленный источник сообщил мне, что Россия заявила, что согласится на прекращение огня только, если Украина выведет войска из четырех "аннексированных" областей, которые Россия даже не контролирует полностью. Москва также угрожала захватить еще две: Харьковскую и Сумскую", - написал Кэрролл.

Он также рассказал, что глава российской делегации Владимир Мединский, угрожал, что РФ будет воевать против Украины "сколько бы времени не понадобилось".

"Мы не хотим войны, но мы готовы воевать год, два, три - сколько бы времени это ни понадобилось. Мы воевали со Швецией 21 год. Как долго вы готовы воевать?", - цитирует Мединского журналист.

Кэрролл привел еще одно высказывание, которое приписывают главе российской делегации.

"Возможно, кто-то из тех, кто сидит за этим столом, потеряет больше своих близких. Россия готова воевать вечно", - заявил Мединский.