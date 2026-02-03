ua en ru
Вт, 03 февраля Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Обстрел Киева ЧС в энергетике Непогода в Украине Мирный план США Графики отключения света Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Война в Украине

Зеленский ждет реакции США на нарушение Россией просьбы Трампа

Украина, Вторник 03 февраля 2026 21:18
UA EN RU
Зеленский ждет реакции США на нарушение Россией просьбы Трампа Фото: Владимир Зеленский, президент Украины (Getty Images)
Автор: Валерий Ульяненко

РФ нарушила личную просьбу президента США Дональда Трампа и нанесла массированный удар по Украине в пик зимних морозов. Теперь Киев ожидает от Вашингтона реакции на это преступление.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Владимира Зеленского в Telegram.

Читайте также: Зеленский об "энергетическом перемирии": или у РФ в неделе 4 дня, или ее ставка на войну

"Мы ожидаем реакции США на российские удары. Это было предложение именно Америки: на время дипломатии и такой холодной зимней погоды прекратить удары по энергетике. Была просьба лично от президента США", - подчеркнул лидер страны.

Зеленский отметил, что РФ на эту просьбу ответила рекордом баллистики, и добавил, что с недели, о которой просили страну-агрессора, не прошло и четырех дней.

"Это говорит и обо всем остальном, что Россия обещает или еще может пообещать. Если их слово не держится уже сейчас, то чего ожидать дальше?", - говорится в его заявлении.

Президент Украины подчеркнул, что Россия врала перед войной, пытаясь обмануть всех о своих намерениях, и продолжает это делать, даже в таких договоренностях с США.

"Они неисправимы в Москве. И хотят воспользоваться именно холодом, потому что не могут покорить нас, Украину, своими штурмами. Ставка России на войну должна получить ответ мира", - подчеркнул Зеленский.

"Энергетическое перемирие"

Напомним, на прошлой неделе Дональд Трамп сообщил, что попросил российского диктатора Владимира Путина на неделю приостановить удары по Киеву и другим мирным городам Украины. По его словам, диктатор якобы согласился на предложение.

В то же время пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков рассказал, что Кремль согласился отказаться от ударов только до 1 февраля.

"Энергетическое перемирие" началось в ночь на 30 января, но уже в ночь на 3 февраля оккупанты нанесли массированные удары по энергетическим объектам в ряде областей Украины. В результате массированного вражеского обстрела большое количество украинцев остались без отопления в сильные морозы.

Читайте РБК-Украина в Google News
Владимир Зеленский Российская Федерация Соединенные Штаты Америки Дональд Трамп Война в Украине
Новости
Зеленский об "энергетическом перемирии": либо у РФ в неделе 4 дня, либо ее ставка на войну
Зеленский об "энергетическом перемирии": либо у РФ в неделе 4 дня, либо ее ставка на войну
Аналитика
Некоторые комплексы ПВО иногда стоят пустые, а атаку надо отражать: интервью с Игнатом
Ульяна Безпалькоруководитель рубрики Война в Украине Некоторые комплексы ПВО иногда стоят пустые, а атаку надо отражать: интервью с Игнатом