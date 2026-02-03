Зеленский ждет реакции США на нарушение Россией просьбы Трампа
РФ нарушила личную просьбу президента США Дональда Трампа и нанесла массированный удар по Украине в пик зимних морозов. Теперь Киев ожидает от Вашингтона реакции на это преступление.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Владимира Зеленского в Telegram.
"Мы ожидаем реакции США на российские удары. Это было предложение именно Америки: на время дипломатии и такой холодной зимней погоды прекратить удары по энергетике. Была просьба лично от президента США", - подчеркнул лидер страны.
Зеленский отметил, что РФ на эту просьбу ответила рекордом баллистики, и добавил, что с недели, о которой просили страну-агрессора, не прошло и четырех дней.
"Это говорит и обо всем остальном, что Россия обещает или еще может пообещать. Если их слово не держится уже сейчас, то чего ожидать дальше?", - говорится в его заявлении.
Президент Украины подчеркнул, что Россия врала перед войной, пытаясь обмануть всех о своих намерениях, и продолжает это делать, даже в таких договоренностях с США.
"Они неисправимы в Москве. И хотят воспользоваться именно холодом, потому что не могут покорить нас, Украину, своими штурмами. Ставка России на войну должна получить ответ мира", - подчеркнул Зеленский.
"Энергетическое перемирие"
Напомним, на прошлой неделе Дональд Трамп сообщил, что попросил российского диктатора Владимира Путина на неделю приостановить удары по Киеву и другим мирным городам Украины. По его словам, диктатор якобы согласился на предложение.
В то же время пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков рассказал, что Кремль согласился отказаться от ударов только до 1 февраля.
"Энергетическое перемирие" началось в ночь на 30 января, но уже в ночь на 3 февраля оккупанты нанесли массированные удары по энергетическим объектам в ряде областей Украины. В результате массированного вражеского обстрела большое количество украинцев остались без отопления в сильные морозы.