Переговоры Украины, США и России в Женеве завершились: что известно
Переговоры между Украиной, США и Россией, которые длились два дня в Женеве, завершились.
Как передает РБК-Украина, об этом журналистам сообщила пресс-секретарь секретаря СНБО Украины Диана Давитян.
По ее словам, консультации завершены как в рамках политической, так и военной групп. Встреча длилась около 2 часов.
Советник президента Украины по вопросам коммуникаций Дмитрий Литвин рассказал журналистам, что сейчас украинская группа докладывает главе государства Владимиру Зеленскому о результатах переговоров.
"Там пока нет драматических деталей, конкретные вещи докладывают", - добавил он.
Обновлено 12:29
Зеленский подтвердил, что переговоры в Женеве уже завершились. Президент ожидает подробный доклад от украинской делегации.
"Работаем вместе с командой ради приближения реального мира. Приоритет - гарантии безопасности для Украины. Украинские представители имеют четкие директивы по каждому аспекту переговоров. Ожидаю детальный доклад по итогам всех встреч", - отметил он.
Переговоры в Женеве
Напомним, сегодня, 18 февраля, в Женеве состоялся второй день переговоров между Украиной, США и Россией.
В Женеве российскую делегацию возглавляет помощник Путина Владимир Мединский, также в состав входит руководитель ГРУ Игорь Костюков, который представлял РФ на переговорах в ОАЭ. В целом численность российской делегации, по данным СМИ, превышает 15 человек.
Украину представляют секретарь СНБО Рустем Умеров, руководитель ОП Кирилл Буданов и другие члены делегации.
Американскую сторону представляют Джаред Кушнер, спецпосланник Стив Уиткофф, министр Сухопутных войск США Дэниел Дрисколл.
Ранее Кремль анонсировал, что повестка дня в Женеве будет шире и будет включать территориальный вопрос, тогда как Украина достичь движения по энергетическому перемирию и гуманитарным договоренностям.
Предыдущие раунды переговоров по урегулированию войны России против Украины состоялись в Абу-Даби 23-24 января и 4-5 февраля.
Во время встреч существенного прогресса по прекращению войны достичь не удалось, однако стороны согласовали обмен пленными. Он стал первым за пять месяцев.
По данным Axios, вчерашние переговоры политической группы в Женеве зашли в тупик. Причиной тому стали позиции, которые представил Мединский.
Президент Украины Владимир Зеленский в свою очередь заявил, что переговоры Украины и России в Женеве могли бы уже выйти на финальный этап, однако страна-агрессор пытается их затянуть.
