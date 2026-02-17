ua en ru
Ср, 18 февраля Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Мирный план США Графики отключения света Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Война в Украине

Политическая часть переговоров по Украине "зашла в тупик": Axios узнало имя виновника

Вторник 17 февраля 2026 23:50
UA EN RU
Политическая часть переговоров по Украине "зашла в тупик": Axios узнало имя виновника Фото: Владимир Мединский (Getty Images)
Автор: Эдуард Ткач

Во вторник 17 февраля в Женеве прошел третий раунд мирных переговоров между Украиной и РФ при посредничестве США. Однако в политической группе стороны "зашли в тупик".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пост журналиста издания Axios Барака Равида в соцсети Х.

Читайте также: Первый день Женевы завершен. Зеленский сказал, какой вопрос поставят США завтра

По словам корреспондента, причиной "тупика" стали позиции представленные главой российской делегации, о чем рассказали два источника.

"Сегодня переговоры в политической группе в Женеве "зашли в тупик". Источники заявили, что причиной стали позиции, представленные новым главным переговорщиком от России Владимиром Мединским", - написал Равид.

Но что именно сказал Мединский, журналист не уточняет.

Переговоры в Женеве и роль Мединского

Напомним, что встреча в Женеве 17-18 февраля является уже третьим раундом трехсторонних мирных переговоров между Украиной, США и Россией.

Причем на этот раунд Москва решила вернуть своего давнего переговорщика Владимира Мединского, который ранее уже возглавлял делегацию РФ на переговорах весной 2022 года и в мае 2025 года.

Как известно, Мединский является ключевым идеологом Кремля, который отвечает за формирование и распространения искаженной версии истории в угоду режиму российского Диктатора Владимира Путина.

В 2025 году на переговорах он преимущественно читал лекции об исторических претензиях России на украинские территории, еще начиная со времен князя Рюрика. По этой причине, кроме обменов пленными, в остальных вопросах переговоры не имели никакого результата.

Говоря о сегодняшних переговорах, была встреча как политической подгруппы, так и военной. Но детали пока неизвестны.

К слову, президент Владимир Зеленский в интервью Axios заявил, что Украина и Россия должны завершить войну как можно скорее, подчеркнув, что времени выслушивать философствования помощника Путина Владимира Мединского нет.

Что же касается деятельности Мединского в РФ, он занимается унификацией госпропаганды и борьбой с "иностранным влиянием" на историческую память.

По данным проекта "Схемы", Мединский является куратором создания российских учебников истории, где оправдывается оккупация украинских территорий.

Также через подконтрольное Российское военно-историческое общество проводятся идеологические мероприятия на захваченных россиянами землях Украины.

Детальный разбор, кто такой Владимир Мединский - читайте в материале РБК-Украина.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская Федерация Женева Мирные переговоры Война в Украине
Новости
Зеленский поручил поднять в Женеве вопрос личной встречи с Путиным
Зеленский поручил поднять в Женеве вопрос личной встречи с Путиным
Аналитика
"Нам жгут отделения за повестки": Игорь Смилянский о броне, банке и зарплатах в "Укрпочте"
Дмитрий Сидоровкорреспондент РБК-Украина "Нам жгут отделения за повестки": Игорь Смилянский о броне, банке и зарплатах в "Укрпочте"