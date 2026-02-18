ua en ru
Головна » Новини » Політика

Переговори України, США та Росії у Женеві завершилися: що відомо

Середа 18 лютого 2026 12:23
UA EN RU
Переговори України, США та Росії у Женеві завершилися: що відомо Фото: переговори України, США та Росії у Женеві завершилися (facebook.com/rustemumerov.ua)
Автор: Тетяна Степанова

Переговори між Україною, США та Росією, які тривали два дні в Женеві, завершилися.

Як передає РБК-Україна, про це журналістам повідомила речниця секретаря РНБО України Діана Давітян.

Читайте також: Переговори у Женеві: що відомо про другий день зустрічі України, США та РФ

За її словами, консультації завершені як у межах політичної, так і військової груп. Зустріч тривала близько 2 годин.

Радник президента України з питань комунікацій Дмитро Литвин розповів журналістам, що зараз українська група доповідає главі державі Володимиру Зеленському про результати переговорів.

"Там поки немає драматичних деталей, конкретні речі доповідають", - додав він.

Оновлено 12:29

Зеленський підтвердив, що переговори у Женеві вже завершилися. Президент очікує детальну доповідь від української делегації.

"Працюємо разом із командою заради наближення реального миру. Пріоритет - гарантії безпеки для України. Українські представники мають чіткі директиви по кожному аспекту перемовин. Очікую на детальну доповідь за підсумками всіх зустрічей", - зазначив він.

Переговори у Женеві

Нагадаємо, сьогодні, 18 лютого, у Женеві відбувся другий день переговорів між Україною, США та Росією.

У Женеві російську делегацію очолює помічник Путіна Володимир Мединський, також до складу входить керівник ГРУ Ігор Костюков, який представляв РФ на переговорах в ОАЕ. Загалом чисельність російської делегації, за даними ЗМІ, перевищує 15 осіб.

Україну представляють секретар РНБО Рустем Умєров, керівник ОП Кирило Буданов та інші члени делегації.

Американську сторону представляють Джаред Кушнер, спецпосланець Стів Віткофф, міністр Сухопутних військ США Деніел Дрісколл.

Раніше Кремль анонсував, що порядок денний у Женеві буде ширшим і включатиме територіальне питання, тоді як Україна досягти руху щодо енергетичного перемир’я та гуманітарних домовленостей.

Попередні раунди переговорів щодо врегулювання війни Росії проти Україн відбулися в Абу-Дабі 23-24 січня та 4-5 лютого.

Під час зустрічей істотного прогресу щодо припинення війни досягти не вдалося, однак сторони погодили обмін полоненими. Він став першим за п’ять місяців.

За даними Axios, вчорашні переговори політичної групи в Женеві зайшли в глухий кут. Причиною тому стали позиції, які представив Мединський.

Президент України Володимир Зеленський своєю чергою заявив, що переговори України та Росії у Женеві могли б вже вийти на фінальний етап, проте країна-агресорка намагається їх затягнути.

Що відомо про другий день переговорів у Женеві та чим закінчилася перша зустріч читайте в матеріалі РБК-Україна.

