Переговоры Украины с США в Эр-Рияде и освобождение Надии: новости за выходные

Переговоры с США в Эр-Рияде

В Саудовской Аравии в воскресенье, 23 марта, прошла вторая встреча делегаций Украины и США. Как отметил президент Украины Владимир Зеленский, на этот раз переговоры более технические.

Министр обороны Украины Рустем Умеров говорил, что во время встречи стороны должны были обсудить предложения по безопасности объектов энергетики и инфраструктуры.

Стоит заметить, что, по данным The New York Times, на этот раз переговоры в Эр-Рияде продолжаются два дня. В частности, в воскресенье предполагалось, что разговор пройдет между Украиной и США, а сегодня должен состояться - между Вашингтоном и Москвой. При этом, украинский чиновник на условиях анонимности сообщил, что дополнительные переговоры украинской и американской сторон могут быть и сегодня, но все зависит от прогресса.

Цель этой встречи - согласовать детали возможного частичного прекращения огня (прекращение ударов по энергетике, судоходство в Черном море), что может стать решающим шагом к полной остановке боевых действий.

Украина освободила село Надия в Луганской области

Третья штурмовая бригада освободила от оккупантов одно из сел в Луганской области. Речь о населенном пункте Надия Сватовского района.

Общий объем освобожденных от врага территорий - три квадратных километра. Также украинские военные назвали потери россиян в боях за этот населенный пункт.

"Взятие Надии стоило противнику двух месяцев усилий и двух стертых в "ноль" механизированных полков - 752-го и 254-го 20-й армии РФ, - рассказал командир Третьего Армейского Корпуса Андрей Билецкий.

У Трампа увидели "воздушное перемирие" в Украине

По мнению советника президента США по нацбезопасности Майкла Волца, удары по инфраструктуре Украины и России прекратились еще пару дней назад.

Он считает, что это произошло после разговора американского лидера Дональда Трампа с российским президентом Владимиром Путиным.

Сбой в "Укрзализныце"

Из-за технического сбоя в IT-системе "Укрзализныци" не работают онлайн-сервисы. В частности, временно недоступна продажа билетов через приложение и сайт, а также онлайн-сервисы для заказа услуг и справочные услуги.

В связи с этим временно продажу билетов на международные рейсы, которые отправляются 23 и 24 марта, "Укрзализныця" открыла во всех международных кассах вокзалов с 10:00 до момента восстановления онлайн-сервисов.

Также из-за технических неполадок в онлайн-системах "Укрзализныци" временно недоступно приобретение билетов через сервис "Армия+". Однако военные могут оформить билеты во всех кассах вокзалов по всей стране, в частности в специальных кассах для военных.

Подробнее о сбое в работе сервисов "Укрзализныци" - в материале РБК-Украина.

Теракт в Одессе

В Одесской области вчера, 23 марта произошел взрыв в здании полиции, из-за чего пострадали трое полицейских и погибла женщина. Служба безопасности расценивает произошедшее как теракт.

По данным следствия, взрыв прогремел примерно в 18:00 после того, как в управление полиции вошла женщина с пакетом, в котором, по предварительным данным, могла быть взрывчатка.

Известно, что женщина погибла сразу.

В Киеве 7-летний мальчик умер в кабинете частного стоматолога

По предварительной информации, у ребенка остановилось сердце после введения ему наркоза на приеме у врача-стоматолога.

"На месте работала бригада скорой медицинской помощи, которые в течение двух часов пытались реанимировать мальчика, к сожалению, ребенок умер", - говорится в сообщении полиции.

США за день заработали 5 млрд долларов, продав иммигрантам "золотые карты"

США запустили программу продажи "золотых карт", которые дают право на постоянное проживание.

По словам министра торговли США Говарда Лутника, стоимость каждой карты составляет 5 миллионов долларов. Однако несмотря на высокую цену, только за один день было продано 1000 таких карт, что принесло бюджету 5 миллиардов долларов.

По прогнозам администрации американского президента Дональда Трампа, эта инициатива может принести США 5 триллионов долларов, если будет продано 1 миллион карт.

Папу Римского выписали из больницы

Папа Франциск вчера, 23 марта, покинул госпиталь, где лечился от тяжелой пневмонии.

Папу Римского забрал кортеж с полицейским сопровождением. Понтифик пока недостаточно здоров, чтобы произносить речи. Однако во вчерашней молитве, опубликованной Ватиканом в письменной форме, он сказал, что "имел возможность почувствовать терпение Господа", находясь в больнице.

Маск поплатился крупным контрактом за заявления о Starlink в Украине

Италия поставила на паузу переговоры с компанией SpaceX по Starlink. Это произошло после высказываний руководителя компании, американского миллиардера Илона Маска.

На вопрос журналиста, пришло ли правительство Италии к соглашению со Starlink, министр обороны Италии Гвидо Крозетто ответил, что "все приостановилось".

Подробнее о скандальных заявлениях Маска и контракте, можно узнать в материале РБК-Украина.