В Киеве 7-летний мальчик умер в кабинете частного стоматолога

В Киеве произошла трагедия. 7-летний мальчик умер на приеме стоматолога.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на полицию Киева .

По предварительной информации, у ребенка остановилось сердце после введения ему наркоза на приеме у врача-стоматолога.

"На месте работала бригада скорой медицинской помощи, которые в течение двух часов пытались реанимировать мальчика, к сожалению, ребенок умер", - говорится в сообщении.

Сейчас на месте работают следственно-оперативные группы Святошинского управления полиции и столичного главка, судебно-медицинский эксперт и работники ювенальной полиции.

"Обстоятельства происшествия выясняются, решается вопрос о правовой квалификации события", - отметили правоохранители.