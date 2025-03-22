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В Киеве 7-летний мальчик умер в кабинете частного стоматолога

Киев, Суббота 22 марта 2025 13:59
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В Киеве 7-летний мальчик умер в кабинете частного стоматолога Фото: в Киеве 7-летний мальчик умер в кабинете частного стоматолога (t.me/gunpKyiv)
Автор: Наталия Гурковская

В Киеве произошла трагедия. 7-летний мальчик умер на приеме стоматолога.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на полицию Киева.

По предварительной информации, у ребенка остановилось сердце после введения ему наркоза на приеме у врача-стоматолога.

"На месте работала бригада скорой медицинской помощи, которые в течение двух часов пытались реанимировать мальчика, к сожалению, ребенок умер", - говорится в сообщении.

Сейчас на месте работают следственно-оперативные группы Святошинского управления полиции и столичного главка, судебно-медицинский эксперт и работники ювенальной полиции.

"Обстоятельства происшествия выясняются, решается вопрос о правовой квалификации события", - отметили правоохранители.

Как сообщалось ранее, в Кировоградской области в больнице умерла годовалая девочка. Глава медучреждения поручил начать служебное расследование и взял ситуацию под личный контроль.

Кроме того, в Харькове косметолог убила свою пациентку в результате введения неправильной дозы анестезии. Концентрация препарата в растворе превысила рекомендованную норму по меньшей мере в 15 раз.

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