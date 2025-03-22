В Киеве 7-летний мальчик умер в кабинете частного стоматолога
В Киеве произошла трагедия. 7-летний мальчик умер на приеме стоматолога.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на полицию Киева.
По предварительной информации, у ребенка остановилось сердце после введения ему наркоза на приеме у врача-стоматолога.
"На месте работала бригада скорой медицинской помощи, которые в течение двух часов пытались реанимировать мальчика, к сожалению, ребенок умер", - говорится в сообщении.
Сейчас на месте работают следственно-оперативные группы Святошинского управления полиции и столичного главка, судебно-медицинский эксперт и работники ювенальной полиции.
"Обстоятельства происшествия выясняются, решается вопрос о правовой квалификации события", - отметили правоохранители.
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