Зеленский о переговорах с США в Эр-Рияде: разговор полезный, работа делегаций продолжается

В Саудовской Аравии продолжается встреча делегаций Украины и США. На этот раз переговоры более технические.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на вечернее обращение президента Украины Владимира Зеленского.

"Он мне доложил о встрече, о ходе переговоров. Наша команда работает абсолютно конструктивно, разговор достаточно полезен. Работа делегаций продолжается", - сказал глава государства.

"Сегодня уже вторая встреча украинской и американской команд в Саудовской Аравии. На этот раз более технического уровня - наши военные, наши дипломаты, наши представители Министерства энергетики", - отметил Зеленский.

Переговоры в Саудовской Аравии

Напомним, что ранее сегодня Умеров рассказал, что во время встречи стороны должны были обсудить предложения по безопасности объектов энергетики и инфраструктуры.

Стоит заметить, что, по данным The New York Times, на этот раз переговоры в Эр-Рияде продлятся два дня. В частности, сегодня разговор пройдет между Украиной и США, а завтра - между Вашингтоном и Москвой. При этом, украинский чиновник на условиях анонимности сообщил, что дополнительные переговоры украинской и американской сторон могут быть и завтра, но все зависит от прогресса.

Цель этой встречи - согласовать детали возможного частичного прекращения огня (прекращение ударов по энергетике, судоходство в Черном море), что может стать решающим шагом к полной остановке боевых действий.

Заметим, что российская делегация уже прибыла в Саудовскую Аравию на переговоры.

Ранее РБК-Украина сообщало, что по данным Bloomberg, администрация Трампа стремится заключить соглашение о перемирии между РФ и Украиной до Пасхи, то есть до 20 апреля. При этом в Белом доме признают, что эти сроки могут сместиться.

РБК-Украина также сообщало, что по мнению советника президента США по нацбезопасности Майкла Волца, удары по инфраструктуре Украины и России прекратились еще 5 дней назад. Он считает, что это произошло после разговора американского лидера Дональда Трампа с российским президентом Владимиром Путиным.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.