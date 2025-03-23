У Трампа увидели "воздушное перемирие" в Украине сразу после разговора с Путиным
Белый дом отмечает прогресс в прекращении огня между Россией и Украиной. Это якобы началось после разговора американского лидера Дональда Трампа с российским президентом Владимиром Путиным.
Об этом заявил советник Белого дома по национальной безопасности Майк Уолтц, сообщает РБК-Украина со ссылкой на CBS News.
Журналистка отметила, что украинцы согласились на прекращение огня от США без предварительных условий, в соответствии с объявлением, а Россия же заявила, что ограничит свои действия только на энергетической инфраструктуре. Она поинтересовалась, какова цель переговоров, которые должны начаться в Саудовской Аравии.
На что Уолтц ответил, что они приближаются к миру в Украине больше, чем когда-либо прежде. По его словам, все началось с того, что президент Трамп провел звонки с лидерами обеих стран, после чего они с государственным секретарем Марко Рубио привлекли россиян и украинцев к переговорам на своем уровне.
"Теперь у нас есть технические группы, на самом деле с украинцами и россиянами в одном помещении, которые проводят переговоры на близких расстояниях. Прогресс будет, у нас есть это прекращение огня с воздуха по инфраструктуре. Это произошло сразу после разговора президента Трампа с президентом Путиным на этой неделе", - заявил советник Белого дома.
Он отметил, что следующим шагом будет обсуждение прекращения огня в Черном море, чтобы обе стороны могли перевозить зерно, топливо и восстановить торговлю в этом регионе. После этого планируется перейти к обсуждению линии контроля, которая является фактическими передовыми линиями.
"И это касается деталей механизмов проверки, миротворцев, ну, замораживания линий там, где они есть, а потом, конечно, к более широкому и постоянному миру, который будет предусматривать определенную дискуссию о территориях для достижения постоянного мира и устойчивого мира", - подытожил Уолтц.
Напомним, США во время встречи с украинскими чиновниками в Саудовской Аравии предложили установить между Украиной и Россией режим прекращения огня на 30 дней. Украина согласилась.
Заметим, что во время разговора с Трампом российский диктатор действительно якобы "дал команду" российским оккупантам перестать атаковать украинскую энергетику.
Однако несмотря на это, уже несколько дней подряд россияне запускают по Украине дальнобойные дроны-камикадзе.
В частности, в ночь на 20 марта под вражеской атакой была Кировоградская область и Кропивницкий. РБК-Украина писало, что из-за атаки в Кропивницком пострадали 10 человек, среди них есть дети.
Следующей ночью, на 21 марта, россияне запустили против Украины 214 ударных дронов. В результате атаки пострадали Одесская, Хмельницкая, Сумская и Киевская области.
В ночь на 22 марта россияне атаковали Украину 179 беспилотниками. Более того, оккупанты их запускали с нескольких направлений.
В то же время Россия в ночь на 23 марта атаковала Украину почти 150 дронами с пяти направлений. РБК-Украина сообщало, что военные назвали особенность этого обстрела оккупантов.
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