У Трампа увидели "воздушное перемирие" в Украине сразу после разговора с Путиным

Белый дом отмечает прогресс в прекращении огня между Россией и Украиной. Это якобы началось после разговора американского лидера Дональда Трампа с российским президентом Владимиром Путиным.

Журналистка отметила, что украинцы согласились на прекращение огня от США без предварительных условий, в соответствии с объявлением, а Россия же заявила, что ограничит свои действия только на энергетической инфраструктуре. Она поинтересовалась, какова цель переговоров, которые должны начаться в Саудовской Аравии.

На что Уолтц ответил, что они приближаются к миру в Украине больше, чем когда-либо прежде. По его словам, все началось с того, что президент Трамп провел звонки с лидерами обеих стран, после чего они с государственным секретарем Марко Рубио привлекли россиян и украинцев к переговорам на своем уровне.

"Теперь у нас есть технические группы, на самом деле с украинцами и россиянами в одном помещении, которые проводят переговоры на близких расстояниях. Прогресс будет, у нас есть это прекращение огня с воздуха по инфраструктуре. Это произошло сразу после разговора президента Трампа с президентом Путиным на этой неделе", - заявил советник Белого дома.

Он отметил, что следующим шагом будет обсуждение прекращения огня в Черном море, чтобы обе стороны могли перевозить зерно, топливо и восстановить торговлю в этом регионе. После этого планируется перейти к обсуждению линии контроля, которая является фактическими передовыми линиями.

"И это касается деталей механизмов проверки, миротворцев, ну, замораживания линий там, где они есть, а потом, конечно, к более широкому и постоянному миру, который будет предусматривать определенную дискуссию о территориях для достижения постоянного мира и устойчивого мира", - подытожил Уолтц.