Переговоры Украины и США пройдут вечером. Дополнительные возможны завтра, - NYT

Сегодня и завтра США проведут отдельные переговоры с Украиной и Россией в Саудовской Аравии. Цель - согласовать детали возможного частичного прекращения огня, что может стать решающим шагом к полной остановке боевых действий.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The New York Times .

Россия и Украина согласились временно прекратить удары по объектам энергетической инфраструктуры. Однако, как и когда будет реализовано такое перемирие - это вопросы, которые еще предстоит решить, так как атаки продолжаются.

Ожидается, что переговоры, которые пройдет в Эр-Рияде при посредничестве американцев, будут сосредоточены на проработки этих деталей и судоходства в Черном море. По словам украинского чиновника, делегация Украины встретится с посредниками уже сегодня, в воскресенье. Завтра, в понедельник, состоятся переговоры Вашингтона и Москвы.

Также украинский чиновник уточнил, что сегодняшние переговоры пройдут вечером по киевскому времени. Он добавил, что завтра украинская делегация может провести дополнительные обсуждения с официальными лицами США. Все будет зависеть от прогресса.

Кто будет представлять страны

Спецпосланник США в Украине Кит Келлог заявил, что американская делегация будет включать некоторых лиц из его собственных сотрудников, а также директор по планированию в Госдепартаменте Майкл Антон и помощники советница по нацбезопасности Майкла Уолтца.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в переговорах в Эр-Рияде с нашей стороны будет министр обороны Рустем Умеров. По словам украинского чиновника, к главе Минобороны присоединится заместить главы ОП Андрея Ермака и главный военный советник Зеленского Павел Палиса.

Российскую делегацию возглавят высокопоставленный российский дипломат и законодатель Григорий Карасин и советник главы ФСБ Сергей Беседа.