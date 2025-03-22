Маск поплатился крупным контрактом за заявления о Starlink в Украине

Италия поставила на паузу переговоры с компанией SpaceX по Starlink. Это случилось после высказываний руководителя компании, американского миллиардера Илона Маска.

Об этом заявил министр обороны Италии Гвидо Крозетто, сообщает РБК-Украина со ссылкой на la Repubblica .

"Мне кажется, что все остановилось, ведь тема перешла от Starlink к заявлениям о компании и ее руководителе. Технический план не обсуждается. Когда споры утихнут и пройдет время, будет технический подход. Вопрос в том, что является наиболее полезным и безопасным для страны", - пояснил министр.

На вопрос журналиста, пришло ли правительство Италии к соглашению со Starlink, Крозетто рассказал, что "все приостановилось".

Соглашение Италии со SpaceX

Новость о возможном соглашении итальянского правительства со Starlink была впервые объявлена в начале года. Премьер-министр Италии Джорджия Мелони пыталась поддерживать хорошие отношения с администрацией нового президента Дональда Трампа и непосредственно с Маском.

Однако в последнее время итальянская оппозиция активно критиковала намерения правительства подписать крупное соглашение со SpaceX. Оппозиционные политики призвали отменить дальнейшие переговоры, прямо ссылаясь на озвученные Маском угрозы отключить Starlink для Украины, которая нуждается в нем для обороны от российской агрессии.

Маск намекал на отключение Starlink в Украине

Напомним, 9 марта миллиардер Илон Маск написал пост, в котором заявил, что Starlink - это костяк украинской армии. И в случае, если бы он отключил услугу, тогда украинский фронт рухнул бы.

Позже на твит отреагировал глава МИД Польши Радослав Сикорский, заявив, что если это произойдет, тогда польское государство разорвет контракт с Маском. Он также отметил, что именно Польша платит за Starlink для Украины.

В свою очередь госсекретарь США Марко Рубио заявил, что никто не угрожал отключать Starlink для Украины. Отвечая Сикороскому, он призвал сказать спасибо, поскольку без Starlink Украина проиграла, а войска РФ были бы на границе с Польшей.

Позже в тот же день и сам Маск пообещал не отключать Украину от Starlink.

Заметим, что РБК-Украина подготовило материал о том, как Илон Маск попадает в скандалы из-за заявлений об Украине.

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