"Укрзализныця" открыла продажу билетов в кассах на все международные рейсы из-за сбоя
Технический сбой произошел в "Укрзализныце" утром 23 марта. Продажа билетов на все международные рейсы временно открыта в кассах вокзалов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укрзализныцю".
Официальные онлайн-сервисы "Укрзализныци" до сих пор недоступны, поэтому компания усилила работу касс и предоставляет возможность начальникам поездов оформлять проезд на борту в самых срочных случаях.
Временно продажа билетов на международные рейсы, которые отправляются 23 и 24 марта, будет открыта во всех международных кассах вокзалов с 10:00 до момента восстановления онлайн-сервисов.
О дальнейших изменениях "Укрзализныця" обещает сообщать на официальных ресурсах.
Напомним, что в сообщении "Укрзализныци" указано, что из-за технического сбоя в IT-системе не работают онлайн-сервисы. В частности, временно недоступны продажа билетов через приложение и сайт, а также онлайн-сервисы для заказа услуг и справочные услуги.
В "Укрзализныце" объясняли, как успеть приобрести билеты на поезд.
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