Сбой в "Укрзализныце": что произошло, как купить билет и что с движением поездов

В системе "Укрзализныци" произошел технический сбой 23 марта. Из-за этого нельзя купить билеты онлайн.

Что известно о сбое и задерживаются ли поезда - в материале РБК-Украина ниже.

Что известно о сбое

Утром 23 марта "Укрзализныця" сообщила, что в ее IT-системе произошел технический сбой.

Временно не работают:

продажа билетов через приложение и сайт;

онлайн-сервисы заказа услуг;

справочные услуги.

"УЗ" сообщала, что специалисты уже работают над устранением проблем. Но по состоянию на 16:00 работу онлайн-сервисов не удалось восстановить.

Пассажиров просят проверять почту для PDF-дубликата билета, если приложение не открывает его.

Как купить билеты

Сейчас купить билеты на поезда можно в кассах на вокзалах. "Укрзализныця" отметила, что максимально усилила кассы и позволила начальникам поездов оформлять проезд на борту в наиболее срочных случаях.

Кроме того, на время сбоя "УЗ" открыла продажу билетов в кассах вокзалов на все международные рейсы, отправляющиеся 23 и 24 марта. Эти билеты будут доступны во всех международных кассах вокзалов с 10:00 до момента восстановления систем.

Для тех, кому срочно требуется оформление вагонов для лиц с инвалидностью, бронирование сопровождения на вокзале или лаунж, групповых перевозок или автомобилевозов на 23-24 марта - нужно подать заявку через services.uz.gov.ua@gmail.com.

Для военных, которые не могут приобрести билеты через сервис "Армия+", "Укрзализныця" предлагает не только приобретение билетов во всех кассах вокзалов по стране, но и оформить проезд непосредственно на борту с помощью начальника поезда.

Задерживаются ли поезда

"Укрзализныця" отмечает, что технический сбой не повлиял на движение поездов.

"Поезда движутся без изменений, ситуация контролируется", - говорится в сообщении.

По состоянию на 13:30 несколько тысяч пассажиров прошли через усиленные дополнительными работниками кассы или через оформление непосредственно на борту.

Пассажирам также советуют с вопросами обращаться на страницу "Укрзализныци" в Facebook. Вопросы можно писать в комментариях.