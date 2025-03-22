США за день заработали 5 млрд долларов, продав иммигрантам "золотые карты"

США запустили программу продажи "золотых карт", которые дают право на постоянное проживание. Только за день правительство заработало 5 миллиардов долларов.

Об этом заявил министр торговли США Говард Лутник, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Financial Express .

По словам министра торговли США, стоимость каждой карты составляет 5 миллионов долларов. Однако несмотря на высокую цену, только за один день было продано 1000 таких карт, что принесло бюджету 5 миллиардов долларов.

По прогнозам администрации американского президента Дональда Трампа, эта инициатива может принести США 5 триллионов долларов, если будет продано 1 миллион карт.

В общем, потенциальными покупателями считают 37 миллионов человек в мире, которые могут позволить себе такую инвестицию.

Известно, что эта программа является альтернативой EB-5 - инвесторской визе, которую администрация Трампа планирует заменить. Правительство США заявляет, что вырученные средства будут направлены на сокращение национального долга, который превысил 36 триллионов долларов.