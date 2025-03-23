Технические сбои в "Укрзализныце": как военные могут приобрести билеты

Сегодня, 23 марта произошел технический сбой в системе "Укрзализныци". Временно не работает онлайн-продажа билетов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укрзализныцю".

Из-за технических неполадок в онлайн-системах "Укрзализныци" пока временно недоступно приобретение билетов через сервис "Армия+".

Однако для военнослужащих Сил обороны Украины, которые нуждаются в срочных поездках, созданы альтернативные возможности для приобретения билетов.

В частности, военные могут оформить билеты во всех кассах вокзалов по всей стране, в том числе в специальных кассах для военных.

Кроме того, в случае срочной необходимости, проезд можно оформить непосредственно на борту поезда через начальника поезда, который получил соответствующие инструкции.

"Укрзализныця" продолжает работать над восстановлением онлайн-сервисов и вскоре восстановит полный доступ к системе.