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Технические сбои в "Укрзализныце": как военные могут приобрести билеты

Воскресенье 23 марта 2025 12:47
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Технические сбои в "Укрзализныце": как военные могут приобрести билеты Фото: военные смогут оформить билеты на борту (Getty Images)
Автор: Владислава Ткаченко

Сегодня, 23 марта произошел технический сбой в системе "Укрзализныци". Временно не работает онлайн-продажа билетов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укрзализныцю".

Из-за технических неполадок в онлайн-системах "Укрзализныци" пока временно недоступно приобретение билетов через сервис "Армия+".

Однако для военнослужащих Сил обороны Украины, которые нуждаются в срочных поездках, созданы альтернативные возможности для приобретения билетов.

В частности, военные могут оформить билеты во всех кассах вокзалов по всей стране, в том числе в специальных кассах для военных.

Кроме того, в случае срочной необходимости, проезд можно оформить непосредственно на борту поезда через начальника поезда, который получил соответствующие инструкции.

"Укрзализныця" продолжает работать над восстановлением онлайн-сервисов и вскоре восстановит полный доступ к системе.

Сбой в системе "Укрзализныци"

Напомним, что утром стало известно из-за технического сбоя в IT-системе не работают онлайн-сервисы. В частности, временно недоступны продажа билетов через приложение и сайт, а также онлайн-сервисы для заказа услуг и справочные услуги.

Кроме того, временно продажа билетов на международные рейсы, которые отправляются 23 и 24 марта, будет открыта во всех международных кассах вокзалов с 10:00 до момента восстановления онлайн-сервисов.

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Укрзализныця Вооруженные силы Украины Билеты
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