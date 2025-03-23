Технические сбои в "Укрзализныце": как военные могут приобрести билеты
Сегодня, 23 марта произошел технический сбой в системе "Укрзализныци". Временно не работает онлайн-продажа билетов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укрзализныцю".
Из-за технических неполадок в онлайн-системах "Укрзализныци" пока временно недоступно приобретение билетов через сервис "Армия+".
Однако для военнослужащих Сил обороны Украины, которые нуждаются в срочных поездках, созданы альтернативные возможности для приобретения билетов.
В частности, военные могут оформить билеты во всех кассах вокзалов по всей стране, в том числе в специальных кассах для военных.
Кроме того, в случае срочной необходимости, проезд можно оформить непосредственно на борту поезда через начальника поезда, который получил соответствующие инструкции.
"Укрзализныця" продолжает работать над восстановлением онлайн-сервисов и вскоре восстановит полный доступ к системе.
Сбой в системе "Укрзализныци"
Напомним, что утром стало известно из-за технического сбоя в IT-системе не работают онлайн-сервисы. В частности, временно недоступны продажа билетов через приложение и сайт, а также онлайн-сервисы для заказа услуг и справочные услуги.
Кроме того, временно продажа билетов на международные рейсы, которые отправляются 23 и 24 марта, будет открыта во всех международных кассах вокзалов с 10:00 до момента восстановления онлайн-сервисов.