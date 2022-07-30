ua ru
Сб, 30 липня News Daily Lite Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

У Конгресі готуються внести закон про ленд-ліз Тайваню

Новость на русском →
Вашингтон, Субота 30 липня 2022 07:14
У Конгресі готуються внести закон про ленд-ліз Тайваню Фото: у Конгресі готуються внести закон про ленд-ліз Тайваню (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

Представники Республіканської партії США готуються внести в Конгрес законопроєкт про постачання озброєння по ленд-лізу на Тайвань.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Fox News.

Ініціаторами законопроєкту є члени Палати представників Республіканської партії Мішель Стіл і сенатор Марша Блекберн.

"Республіканці в Конгресі готуються ухвалити закон про створення програми військової допомоги Тайваню з ленд-лізу, щоб запобігти посиленню войовничості з боку комуністичного Китаю", - йдеться в повідомленні.

Як заявила стіл, США "повинні бути на боці свободи і демократії" в той час, як Китай продовжує чинити тиск на Тайвань.

"Тайвань - наш найбільший партнер в Індо-Тихоокеанському регіоні, і їх постійний суверенітет необхідний для того, щоб кинути виклик новій осі зла", - сказала Марша Блекберн,

Вона також додала, що Тайвань має знати про наміри США підтримувати його, в тому числі зброєю і технікою, незалежно від того, що говорять в КНР.

Законопроєкт дозволить надавати або здавати в оренду зброю і військову техніку Тайваню, а натомість уряд країни має відшкодувати його вартість протягом 12 років, наголошується в матеріалі.

За даними телеканалу, законопроєкт вже отримав підтримку двох партій у Конгресі.

Нагадаємо, запланований візит спікера Палати представників Ненсі Пелосі на Тайвань серйозно загострив напруженість між Китаєм і США. Офіційний Пекін вимагає скасувати поїздку, оскільки вважає її втручанням у внутрішні справи Китаю. Вашингтон побоюється, що літак з американською делегацією взагалі можуть збити.

У зв'язку з цим США направили до берегів Тайваню авіаносець, а Пекін загрожує острову тим, що йому "доведеться відчути гнів", якщо Пелосі все-таки відвідає цю територію.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Тайвань
NEWS
Комунальні тарифи під час війни зростати не будуть. Рада встановила мораторій
Комунальні тарифи під час війни зростати не будуть. Рада встановила мораторій
DAILY
Уроки під звуки сирени. Яким буде навчання в школах і вишах в Україні
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Уроки під звуки сирени. Яким буде навчання в школах і вишах в Україні