Війна Росії проти України змушує Китай продумати напад на Тайвань, - глава ЦРУ

Досвід Росії у війні проти України впливає на розрахунки Китаю про те, як і коли він може зважитися на вторгнення на Тайвань. При цьому ризики китайського вторгнення будуть збільшуватися з кожним роком.

"Ризики цього, як нам здається, стають тим вищими, чим далі в це десятиліття. Я б не став недооцінювати рішучість президента Сі затвердити контроль Китаю над самоврядним Тайванем", - заявив він, додавши, що Китай стурбований, дивлячись війну Росії проти України, яку він охарактеризував як "стратегічну невдачу" президента Володимира Путіна.

"Ми вважаємо, що це не стільки впливає на питання про те, чи вирішить китайське керівництво через кілька років застосувати силу для контролю над Тайванем, скільки на те, як і коли воно це зробить", - сказав Бернс.

Він сказав, що Китай, як вважають, зауважив на прикладі України, що не можна домогтися швидких, рішучих перемог за допомогою переважної сили.

"Я підозрюю, що урок, який витягують китайське керівництво і військові, полягає в тому, що вам необхідно накопичити переважну силу, якщо ви збираєтеся розглядати таку можливість в майбутньому", - сказав він.

Глава ЦРУ додав, що Китай, ймовірно, засвоїв, що йому необхідно контролювати інформаційний простір і робити все можливе, щоб захистити свою економіку від можливих санкцій.