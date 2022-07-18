Китай вимагає від США скасувати угоду з продажу зброї Тайваню
У Китаї вимагають від США не продавати Тайваню зброї. Йдеться про недавню угоду на 108 млн доларів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
Офіційний представник Міністерства оборони Китаю полковник Тан Кефей заявив, що КНР виступає проти можливого продажу озброєння і хоче, щоб США і Тайвань припинили всі військові зв'язки.
"Китайська сторона вимагає, щоб американська сторона негайно скасувала вищезгаданий план з продажу зброї Тайваню і припинила всі продажі зброї, а також розірвала американо-тайванські військові зв'язки", - заявив полковник.
Нагадаємо, що нещодавно Держдеп США схвалили продаж військового обладнання Тайваню на 108 млн доларів.
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