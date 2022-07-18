ua ru
Пн, 18 липня News Daily Lite Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Китай вимагає від США скасувати угоду з продажу зброї Тайваню

Новость на русском →
Пекін, Понеділок 18 липня 2022 18:27
Китай вимагає від США скасувати угоду з продажу зброї Тайваню Фото: Китай вимагає від США не продавати Тайваню зброю (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

У Китаї вимагають від США не продавати Тайваню зброї. Йдеться про недавню угоду на 108 млн доларів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Офіційний представник Міністерства оборони Китаю полковник Тан Кефей заявив, що КНР виступає проти можливого продажу озброєння і хоче, щоб США і Тайвань припинили всі військові зв'язки.

"Китайська сторона вимагає, щоб американська сторона негайно скасувала вищезгаданий план з продажу зброї Тайваню і припинила всі продажі зброї, а також розірвала американо-тайванські військові зв'язки", - заявив полковник.

Нагадаємо, що нещодавно Держдеп США схвалили продаж військового обладнання Тайваню на 108 млн доларів.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Сполучені Штати Америки Китай Тайвань
NEWS
ЗСУ ліквідували ще 150 окупантів: названі нові втрати Росії в Україні
ЗСУ ліквідували ще 150 окупантів: названі нові втрати Росії в Україні
DAILY
Війна на виснаження. Чи вистачить Росії солдатів і техніки на авантюру Путіна
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Війна на виснаження. Чи вистачить Росії солдатів і техніки на авантюру Путіна