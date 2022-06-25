Пекін готовий повернути Тайвань військовим шляхом, - посол Китаю у Франції

Китай готовий повернути Тайвань до свого складу. Навіть військовим шляхом.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на слова посла Китаю в Франції Лу Шає в ефірі Livre Noir.

Відзначимо, що, за словами міністра оборони Китаю Вей Фенхе, Китай без вагань розпочне війну проти Тайваню, якщо останній оголосить про свою незалежність.

"Ми повернемо Тайвань усіма засобами, у тому числі військовими", - заявив посол.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що лише нещодавно 22 китайські військові літаки увійшли до зони систем ППО Тайваню. Тим часом Китайський лідер Сі Цзіньпін узаконив "невійськове" використання Збройних сил, що, зі свого боку, викликає побоювання через те, що Китай готується до вторгнення на Тайвань.

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