ru ua
Сб, 25 червня News Daily Lite Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Пекін готовий повернути Тайвань військовим шляхом, - посол Китаю у Франції

Новость на русском →
Субота 25 червня 2022 15:06
Пекін готовий повернути Тайвань військовим шляхом, - посол Китаю у Франції Фото: Пекін готовий повернути Тайвань військовим шляхом (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Китай готовий повернути Тайвань до свого складу. Навіть військовим шляхом.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на слова посла Китаю в Франції Лу Шає в ефірі Livre Noir.

"Ми повернемо Тайвань усіма засобами, у тому числі військовими", - заявив посол.

Відзначимо, що, за словами міністра оборони Китаю Вей Фенхе, Китай без вагань розпочне війну проти Тайваню, якщо останній оголосить про свою незалежність.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що лише нещодавно 22 китайські військові літаки увійшли до зони систем ППО Тайваню. Тим часом Китайський лідер Сі Цзіньпін узаконив "невійськове" використання Збройних сил, що, зі свого боку, викликає побоювання через те, що Китай готується до вторгнення на Тайвань.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Китай Тайвань
NEWS
Україна отримає від Німеччини 1 млрд євро через МВФ: на що підуть кошти
Україна отримає від Німеччини 1 млрд євро через МВФ: на що підуть кошти
DAILY
Вадим Скібіцький, ГУР Міноборони: Путін розуміє, що це буде війна на виснаження
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Вадим Скібіцький, ГУР Міноборони: Путін розуміє, що це буде війна на виснаження