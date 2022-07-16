США схвалили продаж військового обладнання Тайваню на 108 млн доларів
Держдепартамент США схвалив продаж військового обладнання і запчастин для техніки Тайваню на суму близько 108 мільйонів доларів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
Тайвань має намір придбати в США Запасні та ремонтні частини для танків і бойових машин, а також хоче отримати технічну підтримку уряду США і підрядників.
"Пропонований продаж буде підтримувати транспортні засоби, стрілецьку зброю, Системи озброєння і предмети матеріально-технічного забезпечення в бойовій готовності", — йдеться в заяві Агентства зі співробітництва в галузі оборони і безпеки Пентагону.
За інформацією Міністерства оборони Тайваню, угода на покупку військового обладнання повинна набрати чинності протягом місяця.
Нагадаємо, минулого місяця міністр оборони Китаю Вей Фенхе заявив, що Пекін почне війну, якщо Тайвань проголосить незалежність.
США у свою чергу готові застосувати силу для захисту Тайваню. Президент Джо Байден заявив, США підтримують інші країни, щоб гарантувати, що Китай не зможе вторгнутися на Тайвань.
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