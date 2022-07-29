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США не змінюють політики по Тайваню, - Білий дім

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Україна, П'ятниця 29 липня 2022 20:15
США не змінюють політики по Тайваню, - Білий дім Фото: Джон Кірбі, офіційний представник Державного департаменту США (Getty Images)
Автор: Євгеній Прокопенко

США не змінювали свою політику в питанні Тайваню, Китай не має причин для надмірної напруги.

Про це заявив координатор зі стратегічних комунікацій у Раді національної безпеки США Джон Кірбі, повідомляє РБК-Україна.

"Немає причин у них для збільшення фізичної напруги, оскільки не змінилася політика США щодо Китаю", - сказав Кірбі журналістам у відповідь на питання про можливу військову активність Китаю.

Як заявив Кірбі, про незмінність політики США говорив президент Джо Байден під час телефонної розмови з лідером КНР Сі Цзіньпіном, що відбулася напередодні.

Нагадаємо, Збройні сили Китаю почали військові навчання в Південно-Китайському морі.

Днями США направили до берегів Тайваню авіаносець, а Пекін погрожує острову тим, що йому "доведеться відчути гнів", якщо Пелосі все-таки відвідає цю територію.

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Сполучені Штати Америки Китай Тайвань
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