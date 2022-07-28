Сі Цзіньпін - Байдену: Китай рішуче виступає проти втручання у справи Тайваню
Лідер Китаю Сі Цзіньпін провів телефонну розмову з президентом США Джо Байденом. Сторони, зокрема, обговорили конфлікт між країнами, який виник через Тайвань.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на агентство "Сіньхуа".
"Ми рішуче проти сепаратизму і зовнішнього втручання в справи Тайваню і ніколи не залишимо місця незалежності Тайваню в будь-якій формі", - заявив Сі Цзіньпін в ході переговорів.
При цьому лідер КНР підкреслив, що такої ж позиції з питання незалежності Тайваню "дотримуються китайський уряд і народ".
"Громадську думку не можна порушувати, граючи з вогнем, ви підпалите себе. Я сподіваюся, що американська сторона ясно це розуміє", - зазначив він.
Нагадаємо, раніше стало відомо, що в США запланували візит спікера Палати представників Ненсі Пелосі в Тайвань.
Після цього між Китаєм і США розгорівся скандал. Пекін пригрозив американцям "рішучими заходами" у разі, якщо візит Пелосі відбудеться.
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