Patriot от Нидерландов и дата начала переговоров о вступлении Украины в ЕС: новости за 21 июня

Война России против Украины: последние новости

Нидерланды совместно с другой страной передадут Украине систему Patriot

Украина получит еще один зенитный ракетный комплекс Patriot. Его передадут Нидерланды совместно с еще одной страной.

Министр обороны Нидерландов Кайса Оллонгрен уточнила, что Нидерландам и еще одной стране удалось собрать части, которые затем могут сформировать целостную систему. Она работала над этим некоторое время.

Оллонгрен добавила, что Соединенные Штаты Америки также работают над тем, чтобы еще больше помочь украинским военным усилиям.

На прошлой неделе на встрече с Patriot в Брюсселе был составлен еще один перечень помощи Украине в ее нуждах по противовоздушной обороне. Министр сказала, что "все части головоломки" лежали на столе.

При этом чиновница не сообщила, кто является другой страной, помогавшей Нидерландам из Patriot для Украины.

В ЕС утвердили дату начала переговоров о вступлении Украины в блок

Совет ЕС официально согласовал начало переговоров с Украиной и Молдовой.

"Совет ЕС принял общую позицию ЕС, включая рамочные условия для переговоров, для проведения переговоров о вхождении с Украиной и Молдовой. Это открывает путь для начала переговоров во вторник, 25 июня, в Люксембурге", - говорится в заявлении.

Там также проинформировали, что в 15.30 состоится межправительственная конференция с Украиной, а в 18.00 - межправительственная конференция с Молдовой.

Президент Владимир Зеленский уже утвердил состав делегации Украины для участия в переговорах с Европейским Союзом по заключению Соглашения о вступлении Украины в ЕС.

В делегацию вошли 35 представителей. Возглавит ее и будет главным переговорщиком - вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина.

Также в делегацию включен председатель Офиса президента Андрей Ермак и первый заместитель председателя Верховной рады Александр Корниенко.

Украина на следующей неделе получит 1,9 млрд евро от ЕС в рамках Ukraine Facility

Европейский союз предоставит Украине 1,9 млрд евро уже на следующей неделе. Помощь передают в рамках программы на 50 млрд евро (Ukraine Facility).

"О Ukraine Facility: на следующей неделе Украина должна получить 1,9 млрд евро в виде предварительного финансирования", - рассказал вице-президент Еврокомиссии Валдис Домбровскис.

По его словам, следующие два транша могут состояться осенью.

Зеленский назначил нового главу Управления госохраны

Президент Украины Владимир Зеленский назначил начальника Управления государственной охраны.

"Назначить Морозова Алексея Владимировича начальником Управления государственной охраны Украины", - говорится в указе.

Отметим, что информация о Морозове в открытых источниках отсутствует.

Заместителя генпрокурора отстранили от исполнения обязанностей

Заместителя генерального прокурора Дмитрия Вербицкого отстранили от исполнения обязанностей. Он стал фигурантом скандала после журналистского расследования.

Недавно проект "Схемы" опубликовал расследование в отношении девушки заместителя генпрокурора Дмитрия Вербицкого. Журналисты выяснили, что Кристина Ильницкая в 2024 году приобрела элитный автомобиль Porsche и трехэтажный коттедж в столице. Стоимость имущества составила около 52 млн. гривен.

Как отмечается, обязанности Вербицкого были возложены на других заместителей генерального прокурора Украины Андрея Костина.

Украина получит первый транш от замороженных активов России до конца лета

Украина, вероятно, получит первый транш по доходам от замороженных российских активов до конца лета. Его размер составит 1,5 млрд евро (1,6 млрд долларов).

Как напомнил еврокомиссар по торговле Валдис Домбровскис, в мае было согласовано использование доходов от замороженных российских активов в пользу Украины.

"По нашим оценкам, в этом году благодаря нашим мероприятиям будет доступно до 3 миллиардов евро (3,21 млрд долларов), и мы ожидаем совершить первый платеж в размере 1,5 миллиарда евро к летним каникулам", - добавил он.

Еврокомиссар добавил, что в первую очередь внимание на использовании этих доходов будет сосредоточено на военной поддержке Украины.

"Мы работаем в полную силу, чтобы уже в ближайшее время провести первую закупку", - подчеркнул Домбровскис.

Южная Корея может предоставить Украине системы ПВО и 155-мм снаряды.

Южная Корея рассматривает возможность предоставления Украине систем противовоздушной обороны и 155-мм артиллерийских снарядов. Объем поставок оружия будет зависеть от позиции России относительно ее отношений с КНДР.

Как сообщили агентству Yonhap источники в правительстве, Южная Корея рассматривает поставки 155-мм артиллерийских снарядов и систем противовоздушной обороны, которые необходимы Украине.

"Существуют разные варианты предоставления оружия, и наша позиция по поводу последних событий между Россией и Северной Кореей зависит от того, как Россия отнесется к ситуации в будущем", - рассказал чиновник.

Агенство отмечает, что ранее Южная Корея поставляла в Украину только нелетальное оборудование для войны против России в соответствии с политикой, которая запрещает предоставлять летальное оружие странам, находящимся в состоянии войны.

Как будут действовать графики отключения света 22 июня

В Украине в субботу, 22 июня, графики почасовых отключений света будут применяться с 16:00 до 24:00.

"Облэнерго будут применять графики почасовых отключений по всей Украине с 16:00 до 24:00", - говорится в сообщении.

В то же время в период с 18:00 до 23:00 объем ограничений будет больше. Причина - последствия массированных ударов россиян по энергообъектам.

Энергопитание объектов критической инфраструктуры не ограничивается.