Украина получит первый транш от замороженных активов России до конца лета

Украина вероятно получит первый транш с доходов от замороженных российских активов до конца лета. Его размер составит 1,5 млрд евро (1,6 млрд долларов).

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на европейского комиссара по вопросам торговли Валдиса Домбровскиса .

Как напомнил Домбровскис, в мае было согласовано использование доходов от замороженных российских активов в пользу Украины.

"По нашим оценкам, в этом году благодаря нашим мерам будет доступно до 3 миллиардов евро (3,21 млрд долларов), и мы ожидаем осуществить первый платеж в размере 1,5 миллиарда евро до летних каникул", - добавил он.

Еврокомиссар добавил, что в первую очередь внимание на использовании этих доходов будет сосредоточено на военной поддержке Украины.

"Мы работаем в полную силу, чтобы уже в ближайшее время провести первую закупку", - подчеркнул Домбровскис.

Замороженные активы России

После полномасштабного вторжения Российской Федерации на территорию Украины, партнеры Киева заморозили активы страны-террориста. Речь идет об около 300 млрд долларов, впрочем, точной цифры нет. Эти активы включают золото-валютные резервы Центрального банка России, которые хранятся в иностранных финансовых учреждениях. Киев настаивал на том, чтобы средства были переданы Украине, однако союзники переживали из-за репутационных, а также юридических рисков.

21 мая Совет Европейского союза одобрил передачу Украине доходов от замороженных активов России. Более того, уже в июне страны G7 договорились о передаче Украине 50 млрд долларов, для которых будут использованы проценты от замороженных активов.