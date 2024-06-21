Украинские силы обороны сломали планы врага по оккупации Боровой в Харьковской области, - Юсов

Украинские защитники сломали планы оккупантов в направлении Боровой в Харьковской области. Потери врага в живой силе и технике значительны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление представителя Главного управления разведки Минобороны Украины Андрея Юсова в эфире телемарафона.

"Да, он (враг - ред.) пытается подтягивать резервы и потенциальная угроза остается, но пока речь не идет о формировании новых мощных группировок для текущего повторения ситуации", - объясняет Юсов.

В то же время Юсов подчеркнул, что потенциальной угрозой остается и украинские Силы безопасности и обороны изучают ситуацию, готовясь к различным сценариям.