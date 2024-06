РФ "впервые сбросила" на Украину новую бомбу ФАБ-3000? Что говорят в Воздушных силах и ISW

"Российские войска применили новую бомбу ФАБ-3000 М-54 с унифицированным модулем планирования и коррекции (УМПК), чтобы впервые нанести удар по украинским позициям в Харьковской области", - говорится в отчете ISW от 20 июня.

В частности, как отмечают в Институте изучения войны, российские источники широко распространили якобы кадры первого удара ФАБ-3000 М-54 по украинскому дислокационному пункту в Липцах Харьковской области 20 июня, отметив, что якобы бомба повлекла за собой значительные разрушения, даже упав в 10 метрах от намеченной цели.

Проверить достоверность кадров, которые распространили российские пропагандисты пока нельзя. Так, в ISW, ссылаясь на данные российских пропагандистов, пишут, что удар 20 июня якобы "не был особенно точным, но радиус поражения ФАБ-3000 компенсирует его недостаточную точность".

