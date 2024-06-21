РФ "впервые сбросила" на Украину новую бомбу ФАБ-3000? Что говорят в Воздушных силах и ISW

В России заявляют о якобы "первом использовании" авиабомбы ФАБ-3000 М-54. Не исключено, что оккупанты успели модифицировать советское оружие, начинив его новым модулем.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ISW, Defense Express и спикера Воздушных сил Ильи Евлаша в эфире телемарафона.

"Российские войска применили новую бомбу ФАБ-3000 М-54 с унифицированным модулем планирования и коррекции (УМПК), чтобы впервые нанести удар по украинским позициям в Харьковской области", - говорится в отчете ISW от 20 июня.

Кадры "удара" в Липцах

В частности, как отмечают в Институте изучения войны, российские источники широко распространили якобы кадры первого удара ФАБ-3000 М-54 по украинскому дислокационному пункту в Липцах Харьковской области 20 июня, отметив, что якобы бомба повлекла за собой значительные разрушения, даже упав в 10 метрах от намеченной цели.

Проверить достоверность кадров, которые распространили российские пропагандисты пока нельзя. Так, в ISW, ссылаясь на данные российских пропагандистов, пишут, что удар 20 июня якобы "не был особенно точным, но радиус поражения ФАБ-3000 компенсирует его недостаточную точность".

A first by Russia: Three-ton FAB-3000 "guided" bomb was used on Ukrainian target in Kharkiv.



The bomb was clearly off target, but the consequences were still serious. pic.twitter.com/dDqiAz79wL — Clash Report (@clashreport) June 20, 2024

В Defense Express отмечают, что сама бомба действительно промахнулась, но дело в том, что путем постоянного наращивания калибра бомбы, россияне как раз пытаются компенсировать недостатки системы навигации и управления комплектов УМПК.

Что говорят в Воздушных силах

В Воздушных силах ВСУ уже видели это видео. Однако там отмечают, что о действительно "новом" применении окончательно можно будет говорить, когда официально удастся собрать обломки или хотя бы ознакомиться с местом.

"Поэтому необходимо немного подождать до того, пока удастся исследовать это место и уже с уверенностью сообщить нашим зрителям о том, что это был за тип боеприпаса. ФАБ -3000 - это до сих пор редкий такой случай. Вероятно, если экспертиза все же подтвердит, это станет одним из первых случаев, когда россияне применили такую ​​мощную авиационную бомбу", - сказал спикер Илья Евлаш в эфире телемарафона.

Что известно об этой бомбе

Аналитики ISW отмечают, что бывший министр обороны России Сергей Шойгу во время визита в Нижегородскую область впервые объявил о серийном производстве ФАБ-3000, вариантов немых бомб весом более 3000 килограммов, которые можно переработать в управляемые планирующие бомбы с добавлением модификации УМПК в марте 2024 года.

"В случае с ФАБ-3000 М-54 - это о боеприпасе длиной 3,3 метра, диаметром (по стабилизатору) в 1 метр, общим весом 3067 кг, из которых около 1200 кг взрывчатого вещества. Поэтому, учитывая это, промах бомбы даже на несколько десятков метров уже имеет меньшее значение, чем по сравнению с ФАБ-250 или ФАБ-500", - говорится в статье Defense Express.

Российские источники ранее высоко оценивали производство ФАБ-3000, но отмечали, что их вес и общие размеры усложнят доставку российскими тактическими самолетами.

Поэтому, как добавляют в Defense Express, основным вопросом остается носитель этих ФАБ-3000 с УМПК, "хотя очевидно, что речь идет о фронтовом бомбардировщике Су-34", который на центральном пилоне будто может нести боеприпасы весом до 4 тонн. Также под вопросом дальность сброса такого боеприпаса, которая может быть меньше чем у бомб меньшего калибра.

Как повлияет применение ФАБ-3000 М-54

По мнению аналитиков ISW, тот факт, что российские силы выяснили, как запускать ФАБ-3000, если это действительно подтвердится, является "значительным событием" и увеличит разрушительный потенциал постоянных атак России планирующими бомбами против украинских сил и инфраструктуры.

"Российские войска уже увеличили использование управляемых и неуправляемых планирующих бомб против Украины, в частности в Харьковской области, к разрушительному эффекту, и если российские войска смогут запустить массовый залп с ФАБ-3000 (или даже более тяжелых управляемых планирующих бомб), они смогут нанести еще больший вред украинским фронтовым позициям и критической инфраструктуре", - уверены аналитики.