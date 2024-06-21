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Южная Корея может предоставить Украине системы ПВО и 155-мм снаряды, - СМИ

Южная Корея, Пятница 21 июня 2024 22:50
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Южная Корея может предоставить Украине системы ПВО и 155-мм снаряды, - СМИ Фото: Южная Корея может предоставить Украине системы ПВО и 155-мм снаряды (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Южная Корея рассматривает возможность передачи Украине систем противовоздушной обороны и 155 мм артиллерийских снарядов. Объем поставок оружия будет зависеть от позиции России относительно ее отношений с КНДР.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Yonhap.

Как сообщили агентству источники в правительстве, Южная Корея рассматривает поставки 155-мм артиллерийских снарядов и систем противовоздушной обороны, которые необходимы Украине.

"Существуют разные варианты предоставления оружия, и наша позиция по поводу последних событий между Россией и Северной Кореей зависит от того, как Россия отнесется к ситуации в будущем", - рассказал чиновник.

Yonhap отмечает, что ранее Южная Корея поставляла в Украину только нелетальное оборудование для войны против России в соответствии с политикой, запрещающей предоставлять летальное оружие находящимся в состоянии войны странам.

Расширение партнерства России и КНДР

Напомним, 18 июня российский диктатор Владимир Путин прибыл с визитом в столицу КНДР Пхеньян.

Там Путин и лидер Северной Кореи Ким Чен Ын заключили договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве, который предусматривает "немедленное" оказание взаимной помощи в случае агрессии против одной из стран.

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