Поражены НПЗ, места хранения "Шахедов" и не только. Генштаб подтвердил ночные удары по РФ
В течение последних дней Силы обороны Украины осуществили ряд успешных ударов по важным объектам на территории Российской Федерации. Были поражены нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ), места хранения "Шахедов" и не только.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу Генерального штаба Вооруженных сил Украины (ВСУ).
Ночь на 20 июня
Подразделения ВСУ и Службы безопасности Украины (СБУ) поразили:
- состав горюче-смазочных материалов врага в Тамбовской области;
- нефтебазу "Энемская" в Республике Адыгея.
В районе нефтебазы было зафиксировано по меньшей мере пять взрывов. После этого там начался пожар.
В частности подтверждено, что во время удара по складу горюче-смазочных материалов в Тамбовской области была повреждена как минимум одна емкость с нефтепродуктами.
Ночь на 21 июня
Беспилотники атаковали Афипский, Ильский, Краснодарский и Астраханский нефтеперерабатывающие заводы.
В частности были поражены радиолокационные станции и центры радиолокационной разведки российских террористов в Брянской области и временно оккупированном Крыму.
Более того, сегодня ночью в Краснодарском крае были поражены:
- места хранения и подготовки к применению Shahed-136;
- учебные корпуса, пункты управления и связи расчетов "Шахедов".
В результате удара была зафиксирована серия взрывов, а также пожар с последующей детонацией.
"Силы обороны продолжают принимать все меры, чтобы подорвать военно-экономический потенциал российских оккупантов и прекратить вооруженную агрессию России против Украины", - добавили в Генштабе.
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