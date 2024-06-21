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Кто будет вести переговоры с ЕС о вступлении: Зеленский утвердил делегацию

Пятница 21 июня 2024 22:21
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Кто будет вести переговоры с ЕС о вступлении: Зеленский утвердил делегацию Фото: президент Владимир Зеленский (GettyImagеs)
Автор: Наталья Кава

Президент Владимир Зеленский утвердил состав делегации Украины для участия в переговорах с Европейским Союзом по заключению Соглашения о вступлении Украины в ЕС.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Офиса президента.

В делегацию вошли 35 представителей. Возглавит ее и будет главным переговорщиком – вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина.

Также в делегацию включены глава Офиса президента Андрея Ермака и первый заместитель председателя Верховной рады Александр Корниенко.

Также в указе Зеленского указано, что глава делегации сможет вносить в установленном порядке изменения в состав делегации Украины, распределять обязанности между ее членами, привлекать к участию в работе делегации работников государственных органов, предприятий, учреждений, организаций, советников, экспертов, технических работников. .

В то же время Кабмин имеет:

  • сформировать и утвердить состав рабочих групп для подготовки переговорных позиций Украины во время переговоров с ЕС по заключению Соглашения о вступлении Украины в ЕС, включив представителей министерств, других органов власти, членов Комитета Верховной рады по вопросам интеграции в ЕС, а также народных депутатов (по согласию );
  • разработать переговорные позиции Украины с привлечением общественности и бизнес-среды;
  • финансирование расходов, связанных с участием делегации Украины в переговорах с ЕС.

Вступление Украины в Евросоюз

В этом году послы ЕС утвердили руководящие принципы по переговорам о вступлении Украины в Евросоюз. Сообщалось, что переговоры начнутся 25 июня. Однако польский министр по делам ЕС Адам Шлапка предостерег, что переговоры Украины с ЕС могут быть сложными из-за спорных вопросов в некоторых областях.

Сегодня Ольга Стефанишина рассказала, что на пути в Европейский Союз Украине нужно будет полностью адаптировать законодательство.

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