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Заместителя генпрокурора Вербицкого отстранили от исполнения обязанностей

Украина , Пятница 21 июня 2024 13:39
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Заместителя генпрокурора Вербицкого отстранили от исполнения обязанностей Фото: Дмитрий Вербицкий (gp gov ua)
Автор: Наталья Юрченко

Заместителя генерального прокурора Дмитрия Вербицкого отстранили от исполнения обязанностей. Он стал фигурантом скандала после журналистского расследования.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Офис генпрокурора.

Как отмечается, обязанности Вербицкого были возложены на других заместителей генерального прокурора Украины Андрея Костина.

"Приказом генерального прокурора "О временном возложении обязанностей заместителя генерального прокурора" от 21.06.2024 обязанности Дмитрия Вербицкого возложены на других заместителей", - говорится в сообщении.

Что известно о скандале с Вербицким

Недавно проект "Схемы" опубликовал расследование в отношении девушки заместителя генпрокурора Дмитрия Вербицкого. Журналисты выяснили, что Кристина Ильницкая в 2024 году приобрела элитный автомобиль Porsche и трехэтажный коттедж в столице. Стоимость имущества составила около 52 млн гривен.

Сам Вербицкий в комментарии журналистам заявил, что не помогал девушке финансово. Однако за последние 10 лет прибыль Ильницкой составляла близко 360 тысяч гривен.

НАБУ открыло дело относительно состояния заместителя генпрокурора Вербицкого.

Генпрокурор Андрей Костин заявил, что было начато служебное расследование по Вербицкому.

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