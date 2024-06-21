Россияне пытаются продвинуться в районе Калиновки и Часового Яра, - Генштаб

По состоянию на 13:00, с начала суток, 21 июня, на линии фронта состоялось 64 боестолкновения. Враг проявляет активность на Краматорском направлении.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу Генерального штаба Вооруженных сил Украины (ВСУ).

"Сейчас общее количество вражеских атак на линии боевого соприкосновения достигло 64. Наибольшую активность враг продолжает проявлять на Покровском направлении", - пишет Генштаб.

Ситуация на направлениях

На Харьковском направлении террористы применили управляемые авиационные бомбы по районам Липцев, Зеленого и Нескучного.

На Купянском направлении общее количество атак возросло до восьми. Два боестолкновения продолжаются в районе Синьковки.

На Лиманском направлении боестолкновения идут в районах Серебрянского леса и Невского.

На Северском направлении продолжаются бои в районе Верхнекаменского. Это уже восьмая попытка атаковать на направлении.

На Краматорском направлении враг проявляет активность в районах Калиновки и Часового Яра. Россияне уже восемь раз пытались продвинуться. Сейчас три боестолкновения продолжаются.

На Покровском направлении наибольшее количество атак. Бои сейчас идут в районах Воздвиженка, Новоалександровки, Сокола и Новопокровска. В целом количество боестолкновений возросло до 25.

На Кураховском направлении активных штурмовых действий противник не проводит. Атаки в районах Константиновки и Парасковиевки отбиты.

Ситуация на фронте

Как писали аналитики Института изучения войны (ISW), Силы обороны отразили несколько позиций к северо-востоку от Волчанска и продвинулись вдоль улицы Соборной. Враг тем временем имеет продвижение по каналу Северский Донец-Донбасс в центральной части Калиновки.

Ознакомиться с утренним сведением Генштаба можно по ссылке.