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В Донецкой области работники ДТЭК попали под обстрел РФ

Пятница 21 июня 2024 13:44
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В Донецкой области работники ДТЭК попали под обстрел РФ Иллюстративное фото (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Сотрудники ДТЭК попали под российский обстрел во время ремонта оборудования в Донецкой области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение ДТЭК в Telegram.

Ремонтная бригада компании восстанавливала воздушную линию, поврежденную россиянами накануне.

Один из энергетиков получил осколочное ранение, несмотря на все средства защиты - часть обломков застряла в бронежилете.

"Сейчас он получил все необходимое лечение", - сообщили в компании.

Обстрелы Донецкой области

Вооруженные формирования РФ продолжают обстреливать мирные города и села Донецкой области, расположенные вблизи линии разграничения. Лишь недавно жестокие обстрелы подверглись деревне Новая Полтавка. В результате этой атаки семь человек, среди которых невинные дети, получили ранения.

Кроме того, вчера в Донецкой области во вражеский обстрел попала бригада энергетиков, в результате чего один из них получил ранения.

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