Падение вертолета с руководством МВД и условие Шольца по танкам: новости за 18 января

Война России против Украины: последние новости

Трагедия в Броварах. На его борту было руководство Министерства внутренних дел

Утром 18 января в Броварах Киевской области разбился вертолет. Он упал рядом с детским садом около 08:20. В результате мощного взрыва вспыхнул пожар, повреждения получили здание сада и один из близлежащих многоквартирных домов. Среди погибших – глава МВД Денис Монастырский и его первый заместитель Евгений Енин.

В результате авиакатастрофы в Броварах доподлинно известно о 14 жертвах, из них один ребенок. По данным спасателей, в результате авиакатастрофы травмированы 25 человек (из них 11 детей), которые госпитализированы в больницы.

Временный министр. Клименко возглавил МВД вместо Монастырского

Кабинет министров Украины назначил Игоря Клименко заместителем министра внутренних дел - главой Национальной полиции Украины. Он будет временно исполнять обязанности министра внутренних дел.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль добавил, что после обсуждения с Верховной радой будет представление на назначение нового руководителя ведомства.

Канада передаст Украине 200 бронетранспортеров Senator

"Я только что объявила о дополнительной передаче 200 бронетранспортеров, изготовленных компанией Roshel в Миссисаузе, штат Онтарио, где работают примерно 80 украинцев, приехавших в Канаду и сейчас строящих транспортные средства, которые украинские войска будут использовать для защиты своей Родины", - сказала министр обороны Канады Анита Ананд.

Ананд отметила, что эти транспортные средства позволяют безопасно транспортировать персонал и оборудование, а также проводить медицинскую эвакуацию.

В НАТО назвали факторы, свидетельствующие о том, что Путин готовится к долгой войне

По словам замгенсекретаря НАТО Мирча Джоане, война РФ против Украины вряд ли закончится в ближайшее время.

"Путин готовится к долгой войне", - заявил он во время встречи с начальниками штабов стран-членов НАТО.

Джоане отметил, что сейчас на это указывают несколько факторов, а именно:

недавняя мобилизация более 200 тысяч российских военнослужащих;

увеличение объемов производства собственного оружия;

увеличение темпов закупок вооружения в других странах - в частности Ирана.

МАГАТЭ запустило миссию на Чернобыльской АЭС

Международное агентство по атомной энергии создает постоянную миссию в Украине. Она будет работать на Чернобыльской атомной электростанции.

"МАГАТЭ продолжает расширять свое присутствие в Украине. Сегодня я запустил миссию поддержки и помощи МАГАТЭ в Чернобыле", - отметил глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси.

Западные СМИ узнали, что будет в новом пакете помощи Украине от США

По данным Politico, большой пакет помощи для Украины от США будет включать в себя дополнительную артиллерию, боеприпасы и броню, а также боевые бронированные машины Stryker. Однако ожидается, что США не примут решение об американских танках.

Два человека сообщили, что пакет, вероятно, будет включать несколько восьмиколесных бронированных боевых машин Stryker, изготовленных General Dynamics Land Systems, а также ракеты GLSDB, которые имеют радиус действия примерно 100 миль (160 км).

Тем временем Германия готова передать Leopard Украине, однако есть условие

Канцлер Германии Олаф Шольц может согласиться на передачу Украине танков Leopard 2, если США, в свою очередь, будут поставлять Abrams.

Как отмечает издание Suddeutsche Zeitung, Шольц, комментируя поставки немецких танков Украине, уже несколько раз подчеркивал, что его страна не будет действовать в этом вопросе только своими силами.

Пентагон колеблется отправлять американские танки в Украину

По данным CNN, ни один официальный представитель США не сообщил, что администрация передумает и пришлет американские танки.

В Пентагоне объяснили, что вопрос отправки танков Украине не касается угрозы эскалации конфликта с Россией или попадания тяжелого американского оружия в руки россиян. По их словам, они озабочены тем, насколько тяжело эксплуатировать и обслуживать танк Abrams и подойдет ли 70-тонный танк украинским силам.