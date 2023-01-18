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Самолет и больше 800 оккупантов: Генштаб посчитал потери РФ в Украине

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Украина, Среда 18 января 2023 08:14
Самолет и больше 800 оккупантов: Генштаб посчитал потери РФ в Украине Фото: Генштаб ВСУ обновил данные по потерям РФ в Украине на 18 января (t.me/generalstaff_ua)
Автор: Наталия Гурковская

По данным на утро среды, 18 января, украинские военные ликвидировали за сутки 820 российских солдат, общее число потерь российской армии с начала вторжения составляет 117 770 военных.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генштаб ВСУ.

Общие боевые потери противника на 18.01 ориентировочно составили:

  • личного состава 117 770 (+820) человек ликвидировано,
  • танков - 3130 (+9) ед,
  • боевых бронированных машин - 6225 (+10) ед,
  • артиллерийских систем - 2108 (+4) ед,
  • РСЗО - 442 (+1) ед,
  • средств ПВО - 220 (+0) ед,
  • самолетов - 287 (+1) ед,
  • вертолетов - 276 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 1876 (+4),
  • крылатых ракет – 749 (+0),
  • кораблей /катеров - 17 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн - 4889 (+12) ед,
  • специальной техники - 190 (+0).

Как сообщалось, по оценкам Генштаба, российские оккупанты сосредотачивают силы на Бахмутском направлении, а в Херсонской области испытывают дефицит коллаборантов. В то же время ВСУ усиливают ПВО на границе с Беларусью.

Напомним, что силы обороны 16 января отразили атаки около 20 населенных пунктов. В свою очередь оккупанты заблокировали украинские каналы в Херсонской области.

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