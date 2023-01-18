Самолет и больше 800 оккупантов: Генштаб посчитал потери РФ в Украине

По данным на утро среды, 18 января, украинские военные ликвидировали за сутки 820 российских солдат, общее число потерь российской армии с начала вторжения составляет 117 770 военных.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генштаб ВСУ .

Как сообщалось, по оценкам Генштаба, российские оккупанты сосредотачивают силы на Бахмутском направлении, а в Херсонской области испытывают дефицит коллаборантов. В то же время ВСУ усиливают ПВО на границе с Беларусью.

Напомним, что силы обороны 16 января отразили атаки около 20 населенных пунктов. В свою очередь оккупанты заблокировали украинские каналы в Херсонской области.

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