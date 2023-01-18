Самолет и больше 800 оккупантов: Генштаб посчитал потери РФ в Украине
По данным на утро среды, 18 января, украинские военные ликвидировали за сутки 820 российских солдат, общее число потерь российской армии с начала вторжения составляет 117 770 военных.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генштаб ВСУ.
Общие боевые потери противника на 18.01 ориентировочно составили:
- личного состава 117 770 (+820) человек ликвидировано,
- танков - 3130 (+9) ед,
- боевых бронированных машин - 6225 (+10) ед,
- артиллерийских систем - 2108 (+4) ед,
- РСЗО - 442 (+1) ед,
- средств ПВО - 220 (+0) ед,
- самолетов - 287 (+1) ед,
- вертолетов - 276 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 1876 (+4),
- крылатых ракет – 749 (+0),
- кораблей /катеров - 17 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн - 4889 (+12) ед,
- специальной техники - 190 (+0).
Как сообщалось, по оценкам Генштаба, российские оккупанты сосредотачивают силы на Бахмутском направлении, а в Херсонской области испытывают дефицит коллаборантов. В то же время ВСУ усиливают ПВО на границе с Беларусью.
Напомним, что силы обороны 16 января отразили атаки около 20 населенных пунктов. В свою очередь оккупанты заблокировали украинские каналы в Херсонской области.
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