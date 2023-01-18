Уже не только заключенные, но и наркозависимые. Россияне мобилизуют всех без разбора, - ЦНС
Российские военкоматы не гнушаются ни одной категорией мобилизованных, даже забирают наркозависимых.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр национального сопротивления.
Как отмечает ЦНС, таким образом, российские военкомы выполняют показатели по мобилизации, в частности в Северной Осетии. Такую информацию, по данным Центра, подтвердил сдавшийся в плен Движению сопротивления один из российских солдат. По его словам, он не излечился от наркозависимости и продолжал употреблять наркотики, уже находясь в рядах действующих захватчиков в Запорожской области.
"Как свидетельствует мужчина, наркотики он взял с собой как лекарство. Мобилизовался в ряды ВС РФ из-за угрозы предстать перед судом. Его задержали за управление автомобилем без документов. Для того чтобы не пойти под суд, мужчине предложили поехать в Украину", - рассказывает ЦНС.
В целом стратегия России по мобилизации практикует привлечение наркозависимых и криминалитета. При этом Центр национального сопротивления уточняет, что воюют мобилизованные не только в частных военных компаниях, но и в регулярных войсках.
Недавно РБК-Украина сообщало, что российские оккупанты планируют мобилизовать в свои войска граждан Украины, проживающих на временно захваченных территориях в южных регионах.
Ранее в Генштабе ВСУ сообщили, что во временно оккупированном Крыму россияне продолжают мобилизацию, и "военные" ищут лиц, которые еще не участвовали в войне против Украины и подлежат призыву.
Напомним также, что во временно оккупированном Геническе Херсонской области российские военные начали скрытую мобилизацию. В то же время мобилизация на оккупированных территориях Донбасса только усиливается.
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