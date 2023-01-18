В НАТО назвали факторы, свидетельствующие о том, что Путин готовится к долгой войне

Российский диктатор Владимир Путин готовится к длительной войне против Украины. На это указывают несколько факторов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление заместитель генсекретаря НАТО Мирча Джоанэ во время заседания Военного комитета.

По словам Джоанэ, война РФ против Украины вряд ли закончится в ближайшее время.

"Путин готовится к долгой войне", - заявил он во время встречи с начальниками штабов стран-членов НАТО.

Джоанэ отметил, что на это указывают несколько факторов, а именно:

недавняя мобилизация более 200 тысяч российских военнослужащих;

увеличение объемов производства собственного оружия;

увеличение темпов закупок вооружения у других стран - в частности, у Ирана.

В связи с этим заместитель генерального секретаря НАТО предупредил, что в военном отношении 2023 год будет трудным и призвал поддерживать Украину до тех пор, пока это необходимо.