ua ru
Ср, 18 января News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

США готовят большой пакет помощи Украине, но танков в нем не будет, - CNN

Новина українською →
США, Среда 18 января 2023 19:47
США готовят большой пакет помощи Украине, но танков в нем не будет, - CNN Фото: США готовят большой пакет помощи Украине, но танков в нем не будет (GettyImages)
Автор: Карина Левицкая

В ближайшие дни правительство США должно объявить об одном из своих крупнейших пакетов военной помощи для Украины, однако ожидается, что танков в нем не будет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.

Пока что США не собираются отправлять танки в Украину, хотя Британия и другие ключевые союзники готовятся их отправить, ведь именно танки могут иметь решающее значение в войне для Украины.

По данным издания, ни один официальный представитель США не сообщил, что администрация, скорее всего, передумает и пришлет американские танки.

В Пентагоне объяснили, что вопрос отправки танков Украине не касается угрозы эскалации конфликта с Россией или попадания тяжелого американского оружия в руки россиян. По их словам, они обеспокоены тем, насколько трудно эксплуатировать и обслуживать танк Abrams и подойдет ли 70-тонный танк украинским силам.

Напомним, Белый дом может объявить о дополнительной помощи Украине уже в конце этой недели.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Соединенные Штаты Америки допомога армії
NEWS
Трагедия в Броварах. В авиакатастрофе погиб Монастырский, десятки жертв: все подробности
Трагедия в Броварах. В авиакатастрофе погиб Монастырский, десятки жертв: все подробности
DAILY
"Тут все горело": Как жилой двор в Броварах пережил аварию вертолета с руководством МВД
Юлия Акимовакорреспондент "Тут все горело": Как жилой двор в Броварах пережил аварию вертолета с руководством МВД