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Войска РФ ночью трижды накрыли огнем Никопольский район: какие последствия

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Днепропетровская область, Среда 18 января 2023 07:59
Войска РФ ночью трижды накрыли огнем Никопольский район: какие последствия Фото: оккупанты обстреляли Никопольский район (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

Российские войска ночью 18 января трижды открывали огонь по Никопольскому району в Днепропетровской области.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на публикацию главы Днепропетровской ОВА Валентина Резниченко.

Более двух десятков вражеских снарядов прилетели в две громады - Марганецкую и Красногригорьевскую.

Погибших и пострадавших нет

Повреждены дома и линии электропередач. Последствия еще уточняются, сообщил Резниченко.

Войска РФ ночью трижды накрыли огнем Никопольский район: какие последствияВ результате атаки повреждены дома и ЛЭП / Фото: Telegram Валентина Резниченко

Напомним, что в ночь на 15 января россияне в очередной раз обстреляли Никопольский район Днепропетровской области - выпустили более 20 снарядов.

Ранее мы писали, что 11 января российские оккупанты в очередной раз обстреляли Никопольский район и Марганец Днепропетровской области, в результате обстрела один человек получил ранения.

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Днепропетровская область
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