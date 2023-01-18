Войска РФ ночью трижды накрыли огнем Никопольский район: какие последствия
Российские войска ночью 18 января трижды открывали огонь по Никопольскому району в Днепропетровской области.
Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на публикацию главы Днепропетровской ОВА Валентина Резниченко.
Более двух десятков вражеских снарядов прилетели в две громады - Марганецкую и Красногригорьевскую.
Погибших и пострадавших нет
Повреждены дома и линии электропередач. Последствия еще уточняются, сообщил Резниченко.
В результате атаки повреждены дома и ЛЭП / Фото: Telegram Валентина Резниченко
Напомним, что в ночь на 15 января россияне в очередной раз обстреляли Никопольский район Днепропетровской области - выпустили более 20 снарядов.
Ранее мы писали, что 11 января российские оккупанты в очередной раз обстреляли Никопольский район и Марганец Днепропетровской области, в результате обстрела один человек получил ранения.
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