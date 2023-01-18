Через несколько недель мы поймем, выживет ли Украина, - Дуда

В ближайшее время ситуация в Украине может быть критичной из-за сообщений о возможном повторном наступлении России. Поэтому через несколько недель мировое сообщество поймет, выживет ли Украина.

Об этом заявил президент Польши Анджей Дуда, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Международный форум в Давосе.

Польский президент подчеркнул, что российская армия, которая еще не ослабла, готовится к новому наступлению в Украину. Поэтому Киеву необходимо предоставить больше танков.

"Через несколько месяцев или недель наступит решающий момент и мы поймем, выживет ли Украина", - заявил он.

Напомним, ранее премьер Нидерландов Марк Рютте сообщил, что следующие шесть недель могут стать весьма критическими для боевых действий в Украине.

Ранее сообщалось, что для подготовки нового наступления на Украину из Беларуси в России как минимум не хватает людей.

Кроме того, военные не исключают, что в Украине может увеличиться количество воздушные тревоги в связи с авиационными учениями в Беларуси, в которых принимает участие и Россия.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.