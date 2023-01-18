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Через несколько недель мы поймем, выживет ли Украина, - Дуда

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Среда 18 января 2023 18:55
Через несколько недель мы поймем, выживет ли Украина, - Дуда Фото: президент Польши Анджей Дуда (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

В ближайшее время ситуация в Украине может быть критичной из-за сообщений о возможном повторном наступлении России. Поэтому через несколько недель мировое сообщество поймет, выживет ли Украина.

Об этом заявил президент Польши Анджей Дуда, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Международный форум в Давосе.

Польский президент подчеркнул, что российская армия, которая еще не ослабла, готовится к новому наступлению в Украину. Поэтому Киеву необходимо предоставить больше танков.

"Через несколько месяцев или недель наступит решающий момент и мы поймем, выживет ли Украина", - заявил он.

Напомним, ранее премьер Нидерландов Марк Рютте сообщил, что следующие шесть недель могут стать весьма критическими для боевых действий в Украине.

Ранее сообщалось, что для подготовки нового наступления на Украину из Беларуси в России как минимум не хватает людей.

Кроме того, военные не исключают, что в Украине может увеличиться количество воздушные тревоги в связи с авиационными учениями в Беларуси, в которых принимает участие и Россия.

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