МАГАТЭ запустило миссию на Чернобыльской АЭС

Международное агентство по атомной энергии создает еще одну постоянную миссию в Украине. Она будет работать на Чернобыльской атомной электростанции.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу МАГАТЭ Рафаэля Гросси в Twitter.

"МАГАТЭ продолжает расширять свое присутствие в Украине. Сегодня я запустил миссию поддержки и помощи МАГАТЭ в Чернобыле", - отметил Гросси.

@IAEAorg ведет к расширению его ощущения в #Украина . Сегодня, я закончил IAEA Support and Assistance Mission in Chornobyl ( #ISAMICH ). Нашим специалистам необходимо принять все NPPs, чтобы обеспечить витаминную энергию здравоохранения и безопасности в этих чрезвычайно четких и challenging times. pic.twitter.com/G8WOLSPVau – Rafael MarianoGrossi (@rafaelmgrossi) January 18, 2023

Он добавил, что наблюдатели МАГАТЭ останутся на всех украинских АЭС, чтобы оказывать жизненно важную помощь в обеспечении ядерной безопасности.

Напомним, ранее Гросси сообщал, что МАГАТЭ обеспечит присутствие своих экспертов на всех атомных станциях Украины.

Постоянные миссии уже заработали на Ровенской и Южно-украинской АЭС.

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