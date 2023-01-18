В ГСЧС объяснили, почему уменьшилось количество жертв авиакатастрофы в Броварах

Фото: В ГСЧС объяснили, почему уменьшилось количество жертв в авиакатастрофе в Броварах (Виталий Носач, РБК-Украина)

Спасатели пояснили, что количество жертв авиакатастрофы в Броварах (Киевская область) уменьшилось, поскольку происходила идентификация тел погибших.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление ГСЧС.