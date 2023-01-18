В ГСЧС объяснили, почему уменьшилось количество жертв авиакатастрофы в Броварах
Спасатели пояснили, что количество жертв авиакатастрофы в Броварах (Киевская область) уменьшилось, поскольку происходила идентификация тел погибших.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление ГСЧС.
Отметим, что ГСЧС сообщало о 17 погибших в результате аварии, из которых 4 детей. Однако позже ведомство опубликовало уточненную информацию, в которой сообщалось о 14 жертвах, включая одного ребенка.
"Нацполиция проводила идентификацию фрагментов тел. Именно поэтому количество погибших уменьшилось", - пояснили в ГСЧС.
Напомним, сегодня, 18 января, утром в Броварах Киевской области разбился вертолет.
По состоянию на 15:45, 18 января, были завершены поисково-спасательные работы. На месте авиакатастрофы обнаружили 14 погибших.
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