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В ГСЧС объяснили, почему уменьшилось количество жертв авиакатастрофы в Броварах

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Среда 18 января 2023 17:30
В ГСЧС объяснили, почему уменьшилось количество жертв авиакатастрофы в Броварах Фото: В ГСЧС объяснили, почему уменьшилось количество жертв в авиакатастрофе в Броварах (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Браславский

Спасатели пояснили, что количество жертв авиакатастрофы в Броварах (Киевская область) уменьшилось, поскольку происходила идентификация тел погибших.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление ГСЧС.

Отметим, что ГСЧС сообщало о 17 погибших в результате аварии, из которых 4 детей. Однако позже ведомство опубликовало уточненную информацию, в которой сообщалось о 14 жертвах, включая одного ребенка.

В ГСЧС объяснили, почему уменьшилось количество жертв авиакатастрофы в Броварах

"Нацполиция проводила идентификацию фрагментов тел. Именно поэтому количество погибших уменьшилось", - пояснили в ГСЧС.

Напомним, сегодня, 18 января, утром в Броварах Киевской области разбился вертолет.

По состоянию на 15:45, 18 января, были завершены поисково-спасательные работы. На месте авиакатастрофы обнаружили 14 погибших.

Все детали происшествия можете узнать в материале РБК-Украина.

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Киевская область Бровары ГСЧС Авиакатастрофа
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