Відставка трьох міністрів і українська група в фіналі "Євробачення": новини за 18 травня

Верховна рада відправила у відставку трьох міністрів, в Україну прибула друга партія вакцини Pfizer, українська група Go_A вийшла до фіналу "Євробачення". Детальніше про те, що сталося у вівторок, 18 травня, - в матеріалі РБК-Україна.

Рада відправила у відставку трьох міністрів

Верховна рада відправила у відставку міністра охорони здоров'я Максима Степанова. Профільний комітет раніше не підтримав подання глави уряду Дениса Шмигаля про звільнення очільника МОЗ. Однак народні депутати схвалили відповідний проект постанови. "За" проголосували 292 нардепи.

Також Рада відправила у відставку міністра інфраструктури Владислава Криклія та міністра розвитку економіки Ігоря Петрашка.

Донецьку область перевели в "помаранчеву" зону карантин, Черкаська - стала "жовтою"

Міністерство охорони здоров'я перевело Донецьку область в "помаранчеву" зону карантину. При цьому Черкаська область перейшла в "жовту" зону.

Так, у Донецькій області перевищена норма відсотка від епідемічного порогу-101,5% при нормі 100%. При цьому в Черкаській області прийшов в норму коефіцієнт виявлення випадків інфікування-19,6% при нормі 20%.

В Україну прибула друга партія вакцини Pfizer

У вівторок, 18 травня, в Україну прибула друга партія вакцини від коронавірусу компанії Pfizer. Спецрейс доставив ще 122 850 доз препарату.

Вакцину від коронавірусу доставили в Україну в рамках глобальної ініціативи COVAX.

Силовики прийшли з обшуками в будинок, де живе Кличко

У будинок, де живе мер Києва Віталій Кличко, приходили з обшуком силовики. Пізшіше в СБУ заявили, що у будинку, де живе Кличко, проводять слідчі дії у рамках кримінального провадження, яке не стосується мера столиці.

Тим не менш, пізніше Кличко оприлюднив відео з камер спостереження, на якому правоохоронці приходили до квартири, де він мешкає. «Камера встановлена на моєму поверсі зафіксувала, що ці люди підіймалися на мій поверх та стукали в двері моєї квартири. Сусідка сказала, що їй дзвонили і питали, де Кличко», зазначив мер.

ДБР завершило розслідування проти Тупицького

Державне бюро розслідувань завершило досудове розслідування у справі колишнього глави Конституційного суду України Олександра Тупицького. Його підозрюють в участі в незаконному заволодінні активами "Зуєвського енергомеханічного заводу".

Також протягом 2018-2019 років колишній глава КСУ неодноразово надавав слідчому ГПУ в цьому ж виробництві завідомо неправдиві показання.

Шмигаль доручив забезпечити евакуацію українців з сектора Газа

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль доручив забезпечити евакуацію українців з сектора Газа. Йдеться про тих громадян, які виявили бажання залишити регіон.

Понад 120 українців хочуть повернутися в Україну. Громадяни України, які потребують допомоги по поверненню додому, повинні звернутися в Посольство України в Ізраїлі.

Євробачення 2021: Go_A "підірвали" сцену в першому півфіналі

Євробачення 2021 стартувало грандіозним півфіналом у нідерландському Роттердамі 18 травня, показавши виступи перших шістнадцяти учасників. Українці Go_A вийшли на сцену з хітом Shum, буквально "підірвавши" сцену Ahoy Arena в Роттердамі. Український гурт впевнено пройшов у фінал конкурсу і тепер буде битися за перемогу 22 травня.

Відео виступу і його подробиці дивіться в матеріалі Styler.

Індію накрив потужний циклон: 150 тисяч осіб евакуювали, є загиблі

В Індії штат Гуджарат накрив потужний циклон Тауктає, який приніс великі руйнування. Відомо, що він забрав життя щонайменше 12 осіб.

Влада Індії перемістила майже 150 000 людей зі своїх будинків в штаті Гуджарат в безпечні місця. Такого стихійного лиха в Індії не було більше ніж двадцять років.

Україну накриє моторошна погода: штормовий вітер, похолодання і грози

Погода в Україні найближчої доби очікується несприятлива у всіх областях країни. Синоптики прогнозують зниження температури повітря в декількох областях, штормовий вітер з поривами, грози, місцями можливі зливи та град.