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Донецьку область перевели в "помаранчеву" зону карантин, Черкаська - стала "жовтою"

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Україна, Вівторок 18 травня 2021 10:25
Донецьку область перевели в "помаранчеву" зону карантин, Черкаська - стала "жовтою" Фото :в Україні всі, крім однієї області, знаходяться в "жовтій" зоні(РБК-Україна / Віталій Носач)
Автор: Ігор Литвиненко

Міністерство охорони здоров'я перевело Донецьку область в "помаранчеву" зону карантину. При цьому Черкаська область перейшла в "жовту" зону.

Про це свідчать дані МОЗ.

Так, у Донецькій області перевищена норма відсотка від епідемічного порогу-101,5% при нормі 100%.

При цьому в Черкаській області прийшов в норму коефіцієнт виявлення випадків інфікування-19,6% при нормі 20%.

Загалом в Україні лише одна область знаходиться в "помаранчевій" зоні, решта - в "жовтій". Водночас шість регіонів відповідають "зеленій" зоні за відсотком від епідпорогу: Київ, Вінницька, Закарпатська, Київська, Миколаївська та Полтавська області. У Вінницькій також "зеленій" зоні відповідає коефіцієнт виявлення інфікування.

Нагадаємо, раніше прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що частина областей України найближчим часом можуть перейти в "зелену" зону карантину.

Зазначимо, в Україні за вчора виявили 4095 нових випадків COVID-19. Найбільше нових заражень у Донецькій та Рівненській областях.

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