Донецьку область перевели в "помаранчеву" зону карантин, Черкаська - стала "жовтою"
Міністерство охорони здоров'я перевело Донецьку область в "помаранчеву" зону карантину. При цьому Черкаська область перейшла в "жовту" зону.
Про це свідчать дані МОЗ.
Так, у Донецькій області перевищена норма відсотка від епідемічного порогу-101,5% при нормі 100%.
При цьому в Черкаській області прийшов в норму коефіцієнт виявлення випадків інфікування-19,6% при нормі 20%.
Загалом в Україні лише одна область знаходиться в "помаранчевій" зоні, решта - в "жовтій". Водночас шість регіонів відповідають "зеленій" зоні за відсотком від епідпорогу: Київ, Вінницька, Закарпатська, Київська, Миколаївська та Полтавська області. У Вінницькій також "зеленій" зоні відповідає коефіцієнт виявлення інфікування.
Нагадаємо, раніше прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що частина областей України найближчим часом можуть перейти в "зелену" зону карантину.
Зазначимо, в Україні за вчора виявили 4095 нових випадків COVID-19. Найбільше нових заражень у Донецькій та Рівненській областях.