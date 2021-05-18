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Не до Кличка. В СБУ розповіли, чому прийшли в будинок, де живе мер

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Вівторок 18 травня 2021 10:33
Не до Кличка. В СБУ розповіли, чому прийшли в будинок, де живе мер Фото: мер Києва Віталій Кличко (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Владислав Красінський

Обшуки у мера Києва Віталія Кличка СБУ не проводить. У будинку, де живе Кличко, проводять слідчі дії у рамках кримінального провадження, яке не стосується мера столиці.

Повідомили РБК-Україна в прес-службі СБУ

Так, співробітники ГУ СБУ по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю, із залученням спецпідрозділу ЦСО "А", проводять обшуки у рамках кримінального провадження щодо фальсифікованих нафтопродуктів.

"Вони відбуваються одразу у декількох локаціях, в тому числі і в будинку, де проживає Віталій Кличко. Деталі цієї спецоперації ми повідомимо згодом. Ніякого відношення до самого пана Кличко обшуки не мають", - повідомили в прес-службі.

За словами Кличка, в квартирі, куди прийшли силовики, живуть колишні співробітники театру. А правоохоронці йому сказали, що квартиру здають.

"Начебто, ця квартира здається і в них питання до орендарів. Але... Камера встановлена на моєму, поверсі зафіксувала, що ці люди підіймалися на мій поверх і дзвонили та стукали в двері моєї квартири. Помилка? Я не думаю", - написав мер Києва у Facebook.

Нагадаємо, вранці стало відомо, що в будинок, де живе мер Києва Віталій Кличко, прийшли з обшуком силовики. При цьому в СБУ і Департаменті стратегічних розслідувань (ДСР) Нацполіціі повідомили РБК-Україна, що їх співробітники не приймають участі в обшуках у Кличка.

Раніше обшуки пройшли в ряді підприємств Київської міської державної адміністрації (КМДА).

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