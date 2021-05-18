Не до Кличка. В СБУ розповіли, чому прийшли в будинок, де живе мер

Обшуки у мера Києва Віталія Кличка СБУ не проводить. У будинку, де живе Кличко, проводять слідчі дії у рамках кримінального провадження, яке не стосується мера столиці.

Так, співробітники ГУ СБУ по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю, із залученням спецпідрозділу ЦСО "А", проводять обшуки у рамках кримінального провадження щодо фальсифікованих нафтопродуктів.

"Вони відбуваються одразу у декількох локаціях, в тому числі і в будинку, де проживає Віталій Кличко. Деталі цієї спецоперації ми повідомимо згодом. Ніякого відношення до самого пана Кличко обшуки не мають", - повідомили в прес-службі.

За словами Кличка, в квартирі, куди прийшли силовики, живуть колишні співробітники театру. А правоохоронці йому сказали, що квартиру здають.

"Начебто, ця квартира здається і в них питання до орендарів. Але... Камера встановлена на моєму, поверсі зафіксувала, що ці люди підіймалися на мій поверх і дзвонили та стукали в двері моєї квартири. Помилка? Я не думаю", - написав мер Києва у Facebook.